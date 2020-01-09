M-Sport подготовила ливрею машины в стиле 90-х

Создатель новой раскраски Fiesta WRC вдохновлялся ливреями машин начала и середины 90-х, а в частности – Ford Escort RS Cosworth.

В ливрее стало больше белого цвета, в то время как раньше акцент делался на синем. Также в дизайне подчеркивается партнерство с Ford и Castrol.

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В 2020 году за M-Sport будут выступать финны Темму Сунинен и Эсапекка Лаппи, а молодой британский гонщик Гас Гринсмит проведет девять ралли.