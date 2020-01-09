M-Sport подготовила ливрею машины в стиле 90-х
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Британский коллектив представил машину для раллийного чемпионата 2020 года.
Создатель новой раскраски Fiesta WRC вдохновлялся ливреями машин начала и середины 90-х, а в частности – Ford Escort RS Cosworth.
В ливрее стало больше белого цвета, в то время как раньше акцент делался на синем. Также в дизайне подчеркивается партнерство с Ford и Castrol.
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Список
Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
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Фотограф: M-Sport M-Sport
Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
2/4
Фотограф: M-Sport M-Sport
Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
3/4
Фотограф: M-Sport M-Sport
Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
4/4
Фотограф: M-Sport M-Sport
В 2020 году за M-Sport будут выступать финны Темму Сунинен и Эсапекка Лаппи, а молодой британский гонщик Гас Гринсмит проведет девять ралли.
Слайдер
Список
Томми Мякинен и Сеппо Харьянне, Ford Escort RS Cosworth, 1994 год
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Фотограф: LAT Images
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Команды
|M-Sport
|Автор
|Денис Буденков
M-Sport подготовила ливрею машины в стиле 90-х
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База данных
22 янв. - 26 янв.
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