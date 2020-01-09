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WRC / Новость

M-Sport подготовила ливрею машины в стиле 90-х

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M-Sport подготовила ливрею машины в стиле 90-х
Автор:
9 янв. 2020 г., 10:31

Британский коллектив представил машину для раллийного чемпионата 2020 года.

Создатель новой раскраски Fiesta WRC вдохновлялся ливреями машин начала и середины 90-х, а в частности – Ford Escort RS Cosworth.

В ливрее стало больше белого цвета, в то время как раньше акцент делался на синем. Также в дизайне подчеркивается партнерство с Ford и Castrol.

Слайдер
Список

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
1/4

Фотограф: M-Sport M-Sport

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
2/4

Фотограф: M-Sport M-Sport

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
3/4

Фотограф: M-Sport M-Sport

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport

Автомобиль Ford Fiesta WRC в новой ливрее, M-Sport
4/4

Фотограф: M-Sport M-Sport

В 2020 году за M-Sport будут выступать финны Темму Сунинен и Эсапекка Лаппи, а молодой британский гонщик Гас Гринсмит проведет девять ралли.

Слайдер
Список

Томми Мякинен и Сеппо Харьянне, Ford Escort RS Cosworth, 1994 год

Томми Мякинен и Сеппо Харьянне, Ford Escort RS Cosworth, 1994 год
1/1

Фотограф: LAT Images

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Об этой статье

Серия WRC
Команды M-Sport
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли Монте-Карло

Ралли Монте-Карло

22 янв. - 26 янв.
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