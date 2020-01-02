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M-Sport объявила состав на сезон 2020 года

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M-Sport объявила состав на сезон 2020 года
Автор:
2 янв. 2020 г., 12:41

Лидером команды, выступающей в мировом ралли на Ford, станет перешедший из Citroen Эсапекка Лаппи, напарниками которого будут Теему Сунинен и Гас Гринсмит.

За несколько недель до старта нового сезона WRC M-Sport подтвердила, что ее главной ударной силой в наступившем году будут два финна: Лаппи и Сунинен проедут все 13 гонок чемпионата мира. Программа британца Гринсмита включает девять стартов.  

В прошлом сезоне за коллектив Малкольма Уилсона выступали Суннинен и Элфин Эванс, но последнего переманила Toyota. Ожидалось, что новый состав M-Sport будет объявлен 11 января, однако в итоге анонс прозвучал на девять дней раньше. 

Для Лаппи – победителя Ралл Финляндия 2017 года – команда станет третьей за три последних сезона. Ранее он выступал за Toyota и Citroen.

«Я очень жду нового приключения и с большим интересом хочу посмотреть, что у нас получится, – цитирует 28-летнего гонщика пресс-служба. – У M-Sport есть настоящая страсть к ралли, на место в ее составе претендовали многие талантливые гонщики, и я рад, что именно мы с Янне [Фермом, штурманом] получили возможность проявить себя в 2020-м. 

Мы начнем знакомиться с Fiesta уже на этой неделе по ходу тестов. В последний раз, когда я выступал на Ford, это был очень успешный опыт, потому мне хотелось бы продолжить его». 

Для M-Sport пара из двух финнов стала возвращением к временам, когда ее цвета защищали Маркус Гренхольм, Микко Хирвонен и Яри-Матти Латвала. 

Программа Гаса Гринсмита будет включать старты в Монте-Карло, Мексике, Аргентине, Португалии, на Сардинии, в Финляндии, Турции, Германии и Великобритании.  

В 2019-м британская команда стала четвертой и последней в общем зачете WRC. Ее пилоты не одержали ни одной победы и всего трижды поднимались на подиум. Лучшим результатом стало второе место Сунинена в Италии. 

Новый сезон чемпионата мира по ралли стартует в Монте-Карло 23 января.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Эсапекка Лаппи , Теему Сунинен
Команды M-Sport
Автор Дэвид Эванс

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