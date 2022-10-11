Брин сменит штурмана перед финальной гонкой сезона WRC

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Крейг Брин и Пол Нэгл впервые объединились в один экипаж в 2012 году, а затем после паузы воссоединились в 2019-м, после чего выступали вместе. В активе двух ирландцев – шесть призовых финишей на этапах чемпионата мира.

Однако 44-летний Нэгл уже объявил, что завершит карьеру после октябрьского Ралли Испания, которое станет его 102-м выступлением в WRC.

Во вторник стало известно, что на финале нынешнего сезона в Японии его заменит в штурманском кресле Ford Puma Джеймс Фултон. В нынешнем сезоне 30-летний ирландец работал в бригаде этого экипажа, а параллельно сам стартовал в классе WRC2.

Пока Фултон ни разу не выходил на старт на технике топовой категории Rally1, так что команда уже устроила ему ознакомительные тесты.

Джеймс Фултон, M-Sport Фото: M-Sport

«Я уверен в Джеймсе, – сказал Брин. – У него достаточно опыта, он провел с нами недавние тесты, он проедет в Японии. Все это поможет ему лучше подготовиться к следующему сезону.

Пол тоже отправится с нами в Японию, чтобы все наладить и вселить в Джеймса дополнительную уверенность».

Завершающий карьеру Нэгл до Крейга Брина ассистировал в мировом ралли Крису Мику, с которым в 2015-17 годах они одержали пять побед.

Ралли Испания пройдет 20-23 октября, Ралли Япония – 10-13 ноября.