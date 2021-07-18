Лукьянюк выиграл ралли, перевернув машину перед финишем!

Алексей Лукьянюк стал одним из главных героев очередного этапа чемпионата мира по ралли, завершившегося сегодня в Эстонии. Причем российский спортсмен не только порадовал своих поклонников отличным результатом, но и привлек к себе внимание всех, кто следил за ходом гонки.

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Лукьянюк известен своими успехами в чемпионате Европы – пилот дважды выигрывал этот турнир и сейчас лидирует в его общем зачете. Однако этапы континентального первенства проводятся отдельно от этапов WRC – поэтому на гонки мирового чемпионата Алексей приезжал крайне редко. Хотя на его счету есть и победа в своем классе на Ралли Финляндия несколько лет назад.

С учетом того, что россиянин много раз выступал в гонках на территории Прибалтики и добивался там успеха, он изначально считался претендентом на высокие места – даже с учетом того, что его оппонентами были известные выступлениями в чемпионате мира норвежцы Андреас Миккельсен и Мадс Остберг. Впрочем, это соперничество в каком-то смысле было заочным, так как россиянин и скандинавские гонщики выступали в разных классах (WRC 3 и WRC 2) соответственно. Но в обоих используются одни и те же машины категории R5 – поэтому темп Лукьянюка и его соперников вполне можно было сравнивать без каких-либо поправок.

Россиянин не разочаровал своих болельщиков: уже после 3-го из 24-х допов гонки он стал лучшим из пилотов на машинах R5 – и сохранил лидерство до самого финиша. При этом финиш на 8-м месте в абсолютном зачете гонки позволил Алексею набрать первые очки в общий зачет чемпионата мира.

Однако россиянин был в шаге от провала – причем неприятный инцидент случился с пилотом на последнем спецучастке. Лукьянюку не было никакого смысла рисковать: к этому моменту он опережал Миккельсена на 52 секунды, а своего ближайшего соперника по WRC 3 – на три с половиной минуты. Тем не менее, присутствовавшие на трассе допа зрители смогли увидеть, как раллист перевернул свою Skoda!

К счастью, автомобиль сохранил способность двигаться, и российский экипаж смог благополучно закончить гонку. При этом Лукьянюк показал на допе 25-е время, уступив лучшему времени автомобиля категории R5 меньше 40 секунд!

Примечательно, что переворотом на Ралли Эстония отметился и второй сильный российский пилот, стартовавший на автомобиле категории R5. Николай Грязин, в этом году регулярно выступающий на этапах чемпионата мира, по ходу гонки находился в числе лидеров категории WRC 2 – однако допустил обидную ошибку в субботу.

Вернуться в гонке после этого инцидента Грязин уже не смог.