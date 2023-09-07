Ливни сорвали начало Ралли Акрополис. Организаторы заверили, что гонка состоится

Сезон мирового ралли должен продолжиться в этот уик-энд в окрестностях городка Ламия на севере Греции. Однако непогода, которую вызвал ураган Даниэль, поставила эти планы под вопрос.

Из-за сильных дождей оказались размыты местные дороги, в том числе в окрестностях сервис-парка. Директор гонки Павлос Атанассулас рассказал Motorsport.com, что «за всю жизнь никогда не видел в Греции столько воды».

Участники этапа смогли более-менее по графику провести ознакомление с трассой в среду. Затем, исходя их условий, решено было сократить программу тестового СУ в четверг утром до единственного прохождения каждым экипажем, а после шейкдаун отменили вовсе.

Пока что самой гонке, по словам организаторов, ничто не угрожает. Они лишь сократили на 10 км дистанцию бонусного СУ15.

«К счастью, наши трассы не слишком пострадали, – рассказал Атанассулас. – Экипажи смогли провести ознакомление, пусть и не в самых комфортных условиях.

Но если не считать сокращения бонусного спецучастка, у нас все готово к началу гонки».

Торжественное открытие Ралли Акрополис состоится в четверг в центре Афин, где участники преодолеют первый доп. После этого их ждет перегон в 200 км до Ламии – там в пятницу должна стартовать настоящая борьба за победу.

Директор гонки заверил, что нет решительно никаких угроз проведению соревнования.

Этой весной FIA до последнего утверждала, что Гран При Эмилии-Романьи в Имоле пройдет в обычном порядке – прежде чем отменить этап за полдня до начала первых тренировок из-за разгула стихии.