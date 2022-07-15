Ливень вывел Рованперу в лидеры Ралли Эстония

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Седьмой этап мирового ралли стартовал еще в четверг со зрительского допа, но реальная борьба на эстонских грунтовках началась в пятницу. Лидерство сразу захватил гонщик Toyota Элфин Эванс, который пять раз показал лучшее время и к старту финального спецучастка выигрывал у лидера сезона и своего партнера по команде Калле Рованперы 10,9 секунды.

Но сильный ливень привел к тому, что финн, открывавший гоночный канал, успел проскочить финальный СУ9 по относительно нормальной трассе, тогда как его преследователям пришлось пробираться по грязи. Эванс проиграл более 20 секунд и откатился на второе место.

Местный кумир Отт Тянак завершил день третьим, едва не разбив машину на том же финальном участке. Его отставание составило 44 секунды, из которых 10 приходится на штраф за использование бензинового мотора в той зоне, где разрешена только электрическая тяга.

Вслед за сильнейшим гонщикам Hyundai в протоколе расположились Эсапекка Лаппи (Toyota), которого утром сдержали проблемы с тормозами, и еще один представитель корейской марки Тьерри Невилль.

Сильнейшим гонщиком M-Sport Ford после схода Крейга Брина стал Адриен Фурмо на шестом месте.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

В зачете WRC2 впереди пока Андреас Миккельсен, тогда как другого экс-пилота «старшей» категории Хэйдена Пэддона не допустили к старту из-за положительного теста на коронавирус.

Положение в общем зачете Ралли Эстония после СУ9