Ливень вывел Рованперу в лидеры Ралли Эстония
Лидер нынешнего сезоне WRC, похоже, смог даже погоду взять себе в союзники – на последнем спецучастке пятницы финн разом отыграл 22 секунды в своего партнера по Toyota Элфина Эванса
Седьмой этап мирового ралли стартовал еще в четверг со зрительского допа, но реальная борьба на эстонских грунтовках началась в пятницу. Лидерство сразу захватил гонщик Toyota Элфин Эванс, который пять раз показал лучшее время и к старту финального спецучастка выигрывал у лидера сезона и своего партнера по команде Калле Рованперы 10,9 секунды.
Но сильный ливень привел к тому, что финн, открывавший гоночный канал, успел проскочить финальный СУ9 по относительно нормальной трассе, тогда как его преследователям пришлось пробираться по грязи. Эванс проиграл более 20 секунд и откатился на второе место.
Местный кумир Отт Тянак завершил день третьим, едва не разбив машину на том же финальном участке. Его отставание составило 44 секунды, из которых 10 приходится на штраф за использование бензинового мотора в той зоне, где разрешена только электрическая тяга.
Вслед за сильнейшим гонщикам Hyundai в протоколе расположились Эсапекка Лаппи (Toyota), которого утром сдержали проблемы с тормозами, и еще один представитель корейской марки Тьерри Невилль.
Сильнейшим гонщиком M-Sport Ford после схода Крейга Брина стал Адриен Фурмо на шестом месте.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: Red Bull Content Pool
В зачете WRC2 впереди пока Андреас Миккельсен, тогда как другого экс-пилота «старшей» категории Хэйдена Пэддона не допустили к старту из-за положительного теста на коронавирус.
Положение в общем зачете Ралли Эстония после СУ9
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:16'19.7
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:16'31.4
|11.7
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:16'54.0
|34.3
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:17'25.6
|1'05.9
|5
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:17'32.6
|1'12.9
|6
| Адриан Фурмо
Alexandre Coria
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:18'27.8
|2'08.1
|7
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:18'30.6
|2'10.9
|8
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:18'49.1
|2'29.4
|9
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:20'18.7
|3'59.0
|10
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1:21'17.1
|4'57.4
|Полные результаты
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