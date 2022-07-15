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WRC / Ралли Эстония Отчет о секции

Ливень вывел Рованперу в лидеры Ралли Эстония

Лидер нынешнего сезоне WRC, похоже, смог даже погоду взять себе в союзники – на последнем спецучастке пятницы финн разом отыграл 22 секунды в своего партнера по Toyota Элфина Эванса

Том Ховард
Автор:
, News editor
Ливень вывел Рованперу в лидеры Ралли Эстония
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Седьмой этап мирового ралли стартовал еще в четверг со зрительского допа, но реальная борьба на эстонских грунтовках началась в пятницу. Лидерство сразу захватил гонщик Toyota Элфин Эванс, который пять раз показал лучшее время и к старту финального спецучастка выигрывал у лидера сезона и своего партнера по команде Калле Рованперы 10,9 секунды. 

Но сильный ливень привел к тому, что финн, открывавший гоночный канал, успел проскочить финальный СУ9 по относительно нормальной трассе, тогда как его преследователям пришлось пробираться по грязи. Эванс  проиграл более 20 секунд и откатился на второе место.

Местный кумир Отт Тянак завершил день третьим, едва не разбив машину на том же финальном участке. Его отставание составило 44 секунды, из которых 10 приходится на штраф за использование бензинового мотора в той зоне, где разрешена только электрическая тяга.

Вслед за сильнейшим гонщикам Hyundai в протоколе расположились Эсапекка Лаппи (Toyota), которого утром сдержали проблемы с тормозами, и еще один представитель корейской марки Тьерри Невилль. 

Сильнейшим гонщиком M-Sport Ford после схода Крейга Брина стал Адриен Фурмо на шестом месте. 

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

В зачете WRC2 впереди пока Андреас Миккельсен, тогда как другого экс-пилота «старшей» категории Хэйдена Пэддона не допустили к старту из-за положительного теста на коронавирус.

Положение в общем зачете Ралли Эстония после СУ9

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:16'19.7  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:16'31.4 11.7
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:16'54.0 34.3
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:17'25.6 1'05.9
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:17'32.6 1'12.9
6 France Адриан Фурмо
Alexandre Coria		 Ford Puma Rally1 RC1 1:18'27.8 2'08.1
7 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:18'30.6 2'10.9
8 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:18'49.1 2'29.4
9 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 1:20'18.7 3'59.0
10 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:21'17.1 4'57.4
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