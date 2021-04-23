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WRC / Ралли Хорватия / Новость

Лидер WRC попал в аварию через 5 км после старта Ралли Хорватия

Автор:
, Главный редактор

Первый значимый инцидент на очередном этапе чемпионата мира произошел меньше чем через 5 километров после старта

Лидер WRC попал в аварию через 5 км после старта Ралли Хорватия

Калле Рованпера попал в аварию на первом же спецучастке Ралли Хорватия – третьего этапа чемпионата мира по ралли. Финский гонщик и его штурман Йонне Халттунен не пострадали, однако улетевший с дороги вниз по склону автомобиль получил серьезные повреждения. Напомним, что после двух этапов чемпионата 20-летний пилот команды Toyota возглавляет общий зачет турнира.

 

О причинах вылета Рованпера можно судить о реплике одного из его соперников, экс-чемпиона мира Отта Тянака, сказанной на финише допа: «Дорога была очень грязной, и из-за этого мы ехали по ней, как по льду. Надо было проехать всего пять километров, но нам этот спецучасток показался очень длинным».

Тянак показал на первом допе 2-е время, уступив 2 секунды своему напарнику по команде Hyundai Тьерри Невиллю. После этого бельгиец выиграл и второй спецучасток, оторвавшись от ближайшего преследователя (которым стал Элфин Эванс на Toyota) примерно на 7 секунд.

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Ралли Швеция перенесут из-за глобального потепления

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Серия WRC
Этап Ралли Хорватия
Автор Кирилл Качнов

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