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Легенду ралли госпитализировали в тяжелом состоянии

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Чемпион мира 1977 года Сандро Мунари попал в больницу

Легенду ралли госпитализировали в тяжелом состоянии

Мунари был сильнейшим раллийным гонщиком Италии 70-х годов. Бессменно выступая за заводскую команду Lancia, он выиграл чемпионат страны, Европы, а в 1977-м стал сильнейшим на мировом уровне.

Сандро четырежды побеждал на Ралли Монте-Карло – только в XXI веке его достижение смогли перекрыть Себастьен Леб и Себастьен Ожье. За скорость и отчаянный риск за рулем итальянца прозвали Драконом из Каварезе.

О госпитализации 81-летнего ветерана сообщила его супруга Флавия, информацию которой опубликовала официальная фан-группа Мунари в Facebook. 

Деталей о состоянии экс-гонщика нет. «Я бы хотела поделиться с вами болью моего сердца: мой любимый Сандро со вчерашнего дня находится в больнице, – сообщила Флавия. – Его состояние серьезное, а я не могу провести с ним хоть минуту, и это убивает меня.

Я никогда не покидала его больше, чем на два месяца, и просто не могу представить, что не имею возможности взять его за руку. Прошу вас помолиться за него, чтобы он вернулся домой и побыл с нами чуть дольше».

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