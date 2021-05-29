Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / WRC представила новый формат Ралли Финляндия
WRC / Ралли Португалия Новость

Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира

Автор:
, Главный редактор

Собеслав Засада вновь выйдет на старт соревнований после паузы длиной в четверть века

Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира

В этом году африканское Ралли Сафари вновь состоится в статусе чемпионата мира после 19-летней паузы. И, как недавно выяснилось, в рамках соревнований произойдет еще одно, не менее впечатляющее возвращение. За рулем автомобиля Ford Fiesta младшей категории Rally 3 участие в гонке примет знаменитый польский раллист Собеслав Засада (ударение в фамилии – на первый слог).

Засада в послевоенные десятилетия был одним из наиболее успешных и знаменитых гонщиков Восточной Европы. На его счету – три титула чемпиона Европы (1966, 1967 и 1972). Причем континентальное первенство спортсмен выигрывал на таких непохожих друг на друга машинах, как австрийская лицензионная версия модели Fiat 500 и первое поколение знаменитого спорткара Porsche 911. На последнем автомобиле поляк среди прочего финишировал вторым на Ралли Сафари 1972 года.

В 90-х годах Засада стал одним из наиболее преуспевающих польских бизнесменов. В частности, компании, совладельцем которых выступал раллист, контролировали несколько заводов по производству автокомпонентов и два завода по сборке коммерческих автомобилей (в т.ч. марки Mercedes-Benz).

Выступление легендарного спортсмена именно на африканской гонке будет символичным. Именно Сафари на данный момент является последним ралли в карьере Засады: в 1997 году пилот финишировал на 12-м месте в компании своей жены Евы (супругов можно увидеть на заглавном фото, но оно сделано уже в 2019 году).

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
WRC представила новый формат Ралли Финляндия

Предыдущая новость

WRC представила новый формат Ралли Финляндия
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

17ч
2
Формула 1

В Alfa Romeo допустили замену Райкконена на дебютанта

20ч
3
Формула 1

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя

4
Формула 1

Вольф объяснил, почему Ферстаппен не победит Хэмилтона

22ч
5
Формула 1

Mercedes сняла злополучную гайку с машины Боттаса: видео

1дн
Самое важное:
Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира
WRC

Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира

WRC представила новый формат Ралли Финляндия
WRC

WRC представила новый формат Ралли Финляндия

27 мая 2021 г.
Оливер Сольберг пропустит Ралли Сардиния из-за COVID у его отца
WRC

Оливер Сольберг пропустит Ралли Сардиния из-за COVID у его отца

27 мая 2021 г.
Гонщика WRC отстранили на полгода за нарушение правил COVID
WRC

Гонщика WRC отстранили на полгода за нарушение правил COVID

24 мая 2021 г.
Эванс на Toyota выиграл Ралли Португалия
WRC

Эванс на Toyota выиграл Ралли Португалия

23 мая 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Сайнс попросил у Extreme E скидку на возраст. И на размер
Extreme E

Сайнс попросил у Extreme E скидку на возраст. И на размер

На спецшлеме Росси для Муджелло – корова и слова из песни Гран При Италии
MotoGP

На спецшлеме Росси для Муджелло – корова и слова из песни

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя
Формула 1

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя

Самое читаемое Сегодня

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

В Alfa Romeo допустили замену Райкконена на дебютанта
Формула 1 Формула 1

В Alfa Romeo допустили замену Райкконена на дебютанта

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Red Bull для Формулы 1 важнее любого автопроизводителя

Вольф объяснил, почему Ферстаппен не победит Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил, почему Ферстаппен не победит Хэмилтона

Mercedes сняла злополучную гайку с машины Боттаса: видео
Формула 1 Формула 1

Mercedes сняла злополучную гайку с машины Боттаса: видео

Алонсо подал идею делать для городских трасс особые шины
Формула 1 Формула 1

Алонсо подал идею делать для городских трасс особые шины

Вы тоже не в восторге от показа гонки в Монако? Ф1 нашла виновных
Формула 1 Формула 1

Вы тоже не в восторге от показа гонки в Монако? Ф1 нашла виновных

Феттель, Алонсо, Кими: пора ли им завершить карьеры?
Формула 1 Формула 1

Феттель, Алонсо, Кими: пора ли им завершить карьеры?

Самое важное:

Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира
WRC WRC

Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира

WRC представила новый формат Ралли Финляндия
WRC WRC

WRC представила новый формат Ралли Финляндия

Оливер Сольберг пропустит Ралли Сардиния из-за COVID у его отца
WRC WRC

Оливер Сольберг пропустит Ралли Сардиния из-за COVID у его отца

Гонщика WRC отстранили на полгода за нарушение правил COVID
WRC WRC

Гонщика WRC отстранили на полгода за нарушение правил COVID

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.