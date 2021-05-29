Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира

В этом году африканское Ралли Сафари вновь состоится в статусе чемпионата мира после 19-летней паузы. И, как недавно выяснилось, в рамках соревнований произойдет еще одно, не менее впечатляющее возвращение. За рулем автомобиля Ford Fiesta младшей категории Rally 3 участие в гонке примет знаменитый польский раллист Собеслав Засада (ударение в фамилии – на первый слог).

Засада в послевоенные десятилетия был одним из наиболее успешных и знаменитых гонщиков Восточной Европы. На его счету – три титула чемпиона Европы (1966, 1967 и 1972). Причем континентальное первенство спортсмен выигрывал на таких непохожих друг на друга машинах, как австрийская лицензионная версия модели Fiat 500 и первое поколение знаменитого спорткара Porsche 911. На последнем автомобиле поляк среди прочего финишировал вторым на Ралли Сафари 1972 года.

В 90-х годах Засада стал одним из наиболее преуспевающих польских бизнесменов. В частности, компании, совладельцем которых выступал раллист, контролировали несколько заводов по производству автокомпонентов и два завода по сборке коммерческих автомобилей (в т.ч. марки Mercedes-Benz).

Выступление легендарного спортсмена именно на африканской гонке будет символичным. Именно Сафари на данный момент является последним ралли в карьере Засады: в 1997 году пилот финишировал на 12-м месте в компании своей жены Евы (супругов можно увидеть на заглавном фото, но оно сделано уже в 2019 году).