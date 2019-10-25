Леб закончил лидером первый день Ралли Испания, Ожье проигрывает три минуты
Французский ветеран по итогам шести спецучастков пятницы на 1,7 секунды опережает ближайшего преследователя Тьерри Невилля.
Формат каталонской гонки предусматривает смену покрытия: первый день экипажи проводят на гравии, два последующих – на асфальте. По итогам гравийных допов явно наметилось преимущество Hyundai: трое гонщиков марки возглавили промежуточный зачет по итогам шести спецучастков. При этом первое место занимает 45-летний Себастьен Леб, который не выходил на старт в WRC с майского этапа в Португалии. За ним следуют Тьерри Невиль и Дани Сордо.
Леб был лишь шестым после утренней секции, но после дневного сервиса он дважды стал быстрейшим и один раз третьим, что принесло французу лидерство. Невиль уступает 1,7 секунды, выигравший СУ4 Сордо – 7,6.
Лидер чемпионата Отт Тянак идет пятым, уступая лидеру более 20 секунд, а также проигрывая своему партнеру по Toyota Крису Мику. Такой результат по-прежнему позволяет эстонцу гарантировать себе победу в чемпионате по итогам этапа.
Шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье из-за проблем с гидравликой потерял утром более трех минут, и хотя после этого его темп восстановился, француз пока занимает только 13-е место.
Мадс Остберг лидирует среди гонщиков на технике RC2, где седьмая позиция у россиянина Николая Грязина.
Воскресная программа Ралли Испания включает семь скоростных участков.
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Положение в Ралли Испания после СУ6
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Общее время
|Отставание
|1
| Себастьен Лёб
Даниэль Элена
|Hyundai i20 Coupe WRC
|1:21'24.700
|2
| Тьерри Невилль
Николя Жильсуль
|Hyundai i20 Coupe WRC
|1:21'26.400
|01.700
|3
| Дани Сордо
Карлос дель Баррио
|Hyundai i20 Coupe WRC
|1:21'32.300
|07.600
|4
| Крис Мик
Себастьян Маршалл
|Toyota Yaris WRC
|1:21'37.700
|13.000
|5
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Toyota Yaris WRC
|1:21'46.400
|21.700
|6
| Яри-Матти Латвала
Миикка Анттила
|Toyota Yaris WRC
|1:21'54.800
|30.100
|7
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Ford Fiesta WRC
|1:22'08.700
|44.000
|8
| Теему Сунинен
Ярмо Лехтинен
|Ford Fiesta WRC
|1:22'16.500
|51.800
|9
| Такамото Катсута
Даниэль Баррит
|Toyota Yaris WRC
|1:23'15.000
|01'50.300
|10
| Мадс Остберг
Торстейн Эриксен
|Citroën C3 R5
|1:24'24.500
|02'59.800
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Испания
|Сессия
|Первый день
|Автор
|Иван Матушкин
Леб закончил лидером первый день Ралли Испания, Ожье проигрывает три минуты
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