Леб закончил лидером первый день Ралли Испания, Ожье проигрывает три минуты

Формат каталонской гонки предусматривает смену покрытия: первый день экипажи проводят на гравии, два последующих – на асфальте. По итогам гравийных допов явно наметилось преимущество Hyundai: трое гонщиков марки возглавили промежуточный зачет по итогам шести спецучастков. При этом первое место занимает 45-летний Себастьен Леб, который не выходил на старт в WRC с майского этапа в Португалии. За ним следуют Тьерри Невиль и Дани Сордо.

Леб был лишь шестым после утренней секции, но после дневного сервиса он дважды стал быстрейшим и один раз третьим, что принесло французу лидерство. Невиль уступает 1,7 секунды, выигравший СУ4 Сордо – 7,6.

Лидер чемпионата Отт Тянак идет пятым, уступая лидеру более 20 секунд, а также проигрывая своему партнеру по Toyota Крису Мику. Такой результат по-прежнему позволяет эстонцу гарантировать себе победу в чемпионате по итогам этапа.

Шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье из-за проблем с гидравликой потерял утром более трех минут, и хотя после этого его темп восстановился, француз пока занимает только 13-е место.

Мадс Остберг лидирует среди гонщиков на технике RC2, где седьмая позиция у россиянина Николая Грязина.

Воскресная программа Ралли Испания включает семь скоростных участков.

Положение в Ралли Испания после СУ6