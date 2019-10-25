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WRC / Ралли Испания / Отчет о секции

Леб закончил лидером первый день Ралли Испания, Ожье проигрывает три минуты

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Леб закончил лидером первый день Ралли Испания, Ожье проигрывает три минуты
Автор:
, редактор
25 окт. 2019 г., 16:59

Французский ветеран по итогам шести спецучастков пятницы на 1,7 секунды опережает ближайшего преследователя Тьерри Невилля.

Формат каталонской гонки предусматривает смену покрытия: первый день экипажи проводят на гравии, два последующих – на асфальте. По итогам гравийных допов явно наметилось преимущество Hyundai: трое гонщиков марки возглавили промежуточный зачет по итогам шести спецучастков. При этом первое место занимает 45-летний Себастьен Леб, который не выходил на старт в WRC с майского этапа в Португалии. За ним следуют Тьерри Невиль и Дани Сордо.

Леб был лишь шестым после утренней секции, но после дневного сервиса он дважды стал быстрейшим и один раз третьим, что принесло французу лидерство. Невиль уступает 1,7 секунды, выигравший СУ4 Сордо – 7,6.  

Лидер чемпионата Отт Тянак идет пятым, уступая лидеру более 20 секунд, а также проигрывая своему партнеру по Toyota Крису Мику. Такой результат по-прежнему позволяет эстонцу гарантировать себе победу в чемпионате по итогам этапа. 

Шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье из-за проблем с гидравликой потерял утром более трех минут, и хотя после этого его темп восстановился, француз пока занимает только 13-е место. 

Мадс Остберг лидирует среди гонщиков на технике RC2, где седьмая позиция у россиянина Николая Грязина.

Воскресная программа Ралли Испания включает семь скоростных участков.

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Положение в Ралли Испания после СУ6

Позиция Гонщик/Штурман Машина Общее время Отставание
1 France Себастьен Лёб
Monaco Даниэль Элена 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:21'24.700  
2 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Николя Жильсуль 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:21'26.400 01.700
3 Spain Дани Сордо
Spain Карлос дель Баррио 		Hyundai i20 Coupe WRC 1:21'32.300 07.600
4 United Kingdom Крис Мик
United Kingdom Себастьян Маршалл 		Toyota Yaris WRC 1:21'37.700 13.000
5 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Toyota Yaris WRC 1:21'46.400 21.700
6 Finland Яри-Матти Латвала
Finland Миикка Анттила 		Toyota Yaris WRC 1:21'54.800 30.100
7 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Ford Fiesta WRC 1:22'08.700 44.000
8 Finland Теему Сунинен
Finland Ярмо Лехтинен 		Ford Fiesta WRC 1:22'16.500 51.800
9 Japan Такамото Катсута
United Kingdom Даниэль Баррит 		Toyota Yaris WRC 1:23'15.000 01'50.300
10 Norway Мадс Остберг
Norway Торстейн Эриксен 		Citroën C3 R5 1:24'24.500 02'59.800
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Источник: Тянак перейдет в Hyundai с 2020 года

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Испания
Сессия Первый день
Автор Иван Матушкин

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