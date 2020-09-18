Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли
Девятикратный чемпион WRC стал лучшим по итогам двух первых спецучастков в окрестностях Мармариса
Пятый этап чемпионата мира стартовал в пятницу на гравийных дорожках Турции. Из-за жаркой и безветренной погоды преимущество в дебюте получили те, кто первыми уходил на допы – после этого в воздухе повисали клубы пыли, осложнявшие задачу остальным.
Себастьян Лёб, который во второй раз в 2020 году вышел на старт гонки, показал второе время на обоих спецучастках и возглавил таблицу по итогам дня.
Победители допов Тьерри Невилль и Себастьен Ожье расположились следом с отставанием чуть больше секунды.
«Я не ожидал, что стану первым, это приятно, – признался Леб. – Несмотря на пыль, я старался ехать быстро, а наша стенограмма оказалась предельно точной».
Невиль, также выступающий за Hyundai, добавил: «Проблема с пылью возникает здесь каждый год, я говорю об этом, но меня никто не слушает».
В шестерку по итогам дня вошли Элфин Эфанс, Калле Рованпера и Теему Суннинен. Действующий чемпион мира Отт Тянак пока занимает седьмое место.
Суббота станет главным днем Ралли Турция, участникам предстоит преодолеть шесть скоростных участков.
Положение после СУ2
|Позиция
|#
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Общее время
|Отрыв
|1
|9
| Себастьен Лёб
Даниэль Элена
|Hyundai i20 Coupe WRC
|18'50.900
|2
|11
| Тьерри Невилль
Николя Жильсуль
|Hyundai i20 Coupe WRC
|18'52.100
|1.200
|3
|17
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|18'52.200
|1.300
|4
|33
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|18'53.000
|2.100
|5
|69
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|18'53.600
|2.700
|6
|3
| Теему Сунинен
Ярмо Лехтинен
|Ford Fiesta WRC
|18'55.100
|4.200
|7
|8
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupe WRC
|18'55.700
|4.800
|8
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Ford Fiesta WRC
|18'57.500
|6.600
|9
|44
| Гус Гринсмит
Эллиотт Эдмондсон
|Ford Fiesta WRC
|19'07.000
|16.100
|10
|7
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Hyundai i20 Coupe WRC
|19'19.400
|28.500
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Турция
|Пилоты
|Себастьен Лёб
|Автор
|Маркус Лютгенс