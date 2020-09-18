WRC
WRC
R
WRC
Ралли Эстония
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
Отменен
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
WRC / Ралли Турция / Отчет о секции

Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли

Поделились
Комментарии
Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли
Автор:

Девятикратный чемпион WRC стал лучшим по итогам двух первых спецучастков в окрестностях Мармариса

Пятый этап чемпионата мира стартовал в пятницу на гравийных дорожках Турции. Из-за жаркой и безветренной погоды преимущество в дебюте получили те, кто первыми уходил на допы – после этого в воздухе повисали клубы пыли, осложнявшие задачу остальным. 

Себастьян Лёб, который во второй раз в 2020 году вышел на старт гонки, показал второе время на обоих спецучастках и возглавил таблицу по итогам дня. 

Победители допов Тьерри Невилль и Себастьен Ожье расположились следом с отставанием чуть больше секунды. 

«Я не ожидал, что стану первым, это приятно, – признался Леб. – Несмотря на пыль, я старался ехать быстро, а наша стенограмма оказалась предельно точной».

Невиль, также выступающий за Hyundai, добавил: «Проблема с пылью возникает здесь каждый год, я говорю об этом, но меня никто не слушает». 

В шестерку по итогам дня вошли Элфин Эфанс, Калле Рованпера и Теему Суннинен. Действующий чемпион мира Отт Тянак пока занимает седьмое место. 

Суббота станет главным днем Ралли Турция, участникам предстоит преодолеть шесть скоростных участков.

Положение после СУ2 

Позиция # Гонщик/Штурман Машина Общее время Отрыв
1 9 France Себастьен Лёб
Monaco Даниэль Элена 		Hyundai i20 Coupe WRC 18'50.900  
2 11 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Николя Жильсуль 		Hyundai i20 Coupe WRC 18'52.100 1.200
3 17 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC 18'52.200 1.300
4 33 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC 18'53.000 2.100
5 69 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota Yaris WRC 18'53.600 2.700
6 3 Finland Теему Сунинен
Finland Ярмо Лехтинен 		Ford Fiesta WRC 18'55.100 4.200
7 8 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC 18'55.700 4.800
8 4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Ford Fiesta WRC 18'57.500 6.600
9 44 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Ford Fiesta WRC 19'07.000 16.100
10 7 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Hyundai i20 Coupe WRC 19'19.400 28.500
Полные результаты

 

Сордо усилит состав Hyundai на Ралли Италия

Предыдущая новость

Сордо усилит состав Hyundai на Ралли Италия

Следующая новость

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Турция
Пилоты Себастьен Лёб
Автор Маркус Лютгенс

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»
Дакар Дакар / Новость

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года
WRC WRC / Новость

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс
WRC WRC / Отчет о гонке

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников
WRC WRC / Отчет о секции

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

25мин
4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»
Дакар

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года
WRC

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс
WRC

Три лидера Ралли Турция прокололи колеса на одном допе и потеряли по полторы минуты. А выиграл Эванс

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников
WRC

Невилль лидирует в Ралли Турция после массы проблем у соперников

Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли
WRC

Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли

Последние видео

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Герои: Шанс - Мишель Мутон 01:08
WRC

Герои: Шанс - Мишель Мутон

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои» 01:20
WRC

Последняя гонка Мишель Мутон в фильме «Герои»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.