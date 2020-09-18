Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли

Пятый этап чемпионата мира стартовал в пятницу на гравийных дорожках Турции. Из-за жаркой и безветренной погоды преимущество в дебюте получили те, кто первыми уходил на допы – после этого в воздухе повисали клубы пыли, осложнявшие задачу остальным.

Себастьян Лёб, который во второй раз в 2020 году вышел на старт гонки, показал второе время на обоих спецучастках и возглавил таблицу по итогам дня.

Победители допов Тьерри Невилль и Себастьен Ожье расположились следом с отставанием чуть больше секунды.

«Я не ожидал, что стану первым, это приятно, – признался Леб. – Несмотря на пыль, я старался ехать быстро, а наша стенограмма оказалась предельно точной».

Невиль, также выступающий за Hyundai, добавил: «Проблема с пылью возникает здесь каждый год, я говорю об этом, но меня никто не слушает».

В шестерку по итогам дня вошли Элфин Эфанс, Калле Рованпера и Теему Суннинен. Действующий чемпион мира Отт Тянак пока занимает седьмое место.

Суббота станет главным днем Ралли Турция, участникам предстоит преодолеть шесть скоростных участков.

Положение после СУ2