Леб воссоединится со своим постоянным штурманом. Но ненадолго

Себастьян Леб в первые выходные сентября выйдет на старт французского Ралли Монблан-Морзин, являющегося этапом чемпионата Франции по асфальтовым ралли и чемпионата Швейцарии.

Для девятикратного чемпиона мира по ралли эти соревнования будут скорее развлечением. Об этом, в частности, говорит выбранный для гонки автомобиль – Peugeot 306 Maxi, построенный в середине 90-х годов по требованиям группы А, младшей категории чемпионата мира. Примечательно, что команда, от имени которой на соревнования будет заявлен Леб, выставит на ралли еще одного известного французского раллиста – за рулем второй машины будет Франсуа Делекур, вице-чемпион мира 1993 года.

Штурманом Леба на сентябрьском ралли станет Даниэль Элена, вместе с которым француз выступал в течение 23-х лет – включая 9 чемпионских сезонов. В последние несколько лет Элена ассистировал Лебу и на соревнованиях по ралли-рейдам. Однако после «Дакара» этого года команда BRX, к которой недавно присоединился легендарный раллист, настояла на начале сотрудничества с более опытным (в плане участия в ралли-рейдах) штурманом.

Новым партнером француза стал соотечественик Фабрис Люркен. Пока Леб проехал с новым штурманом только одну гонку: на Бахе Арагон экипаж имел шансы на победы, но финишировал только на 7-м месте после проблем на последнем спецучастке.