Леб вновь выступит в WRC. А кто будет штурманом?

Сегодня команда M-Sport Ford официально объявила, что Себастьен Леб проедет Ралли Монте-Карло за рулем ее автомобиля Ford Puma. Скорее всего, после этого француз выйдет на старт еще нескольких этапов этого сезона – как не раз делал после прекращения полноценных выступлений в WRC в конце 2012 года.

Однако у следящих за новостями болельщиков может возникнуть вопрос, кто же будет ассистировать девятикратному чемпиону мира. Напомним, все девять титулов Леб в свое время разделил с монегаском Даниэлем Эленой – и с ним же несколько лет выступал в ралли-рейдах. Однако после «Дакара» этого года команда BRX, за которую выступает француз, настояла на смене штурмана.

На «Дакар» этого года Леб поедет в компании бельгийца Фабиана Люркена, для которого знаменитый ралли-марафон станет уже 11-м по счету. До недавнего времени Люркен был штурманом выступающего в ралли-рейдах на багги Матье Серрадори. Помимо финишей в первой десятке «Дакара» на счету этого экипажа есть 3-е место в ралли «Шелковый путь» и победа в гонке «Африка Эко Рейс», проходящей по той же местности, что и классический, африканский «Дакар».

Однако изначально было понятно, что работать вместе Леб и Люркен будут только в ходе гонок на бездорожье. И во время эпизодических стартов во французских ралли национального уровня Леб в этом году продолжал пользоваться услугами Элены. Тогда казалось, что два девятикратных чемпиона сохранили хорошие отношения между собой, а их «развод» связан исключительно с давлением со стороны BRX. Однако чуть позже в прессе появились слова Леба, говорившего о «взаимном утрате доверия» с хорошо знакомым штурманом. За которыми последовало сообщение о завершении Эленой спортивной карьеры.

Таким образом, французу понадобился новый штурман. И на осенних тестах Ford Puma гонщику ассистировала Изабель Гальмиш – которая присоединится к Лебу и в Монте-Карло. Хотя спортсменка впервые стартовала на ралли еще в 1995 году, выступала она главным образом на национальном уровне и поэтому мало известна широкой публике. Штурман несколько раз участвовала в этапах чемпионата мира, в большинстве случаев – на технике младшей категории WRC 3 (где в двух гонках стала 3-й). Единственным этапом WRC, в котором Гальмиш приняла участие на технике WRC, стало Ралли Германия 2017 года – на частном Citroen DS3 в компании Жана-Мишеля Рау она финишировала 24-й в общем зачете.

В прошлом году в компании своего постоянного напарника Лорана Виана (штурманом которого Гальмиш была еще на своем самом первом ралли) спортсменка приняла участие в 6-ти ралли национального уровня, в трех из которых пара выступала на автомобиле WRC. Лучшим результатом для экипажа стало 3-е место в одной из гонок.

Напомним, что этот раллийный сезон был отмечен непривычно большим количеством смен штурманов. В частности, перед самым стартом сезона от дальнейшего сотрудничества с Тьерри Невиллем отказался его постоянный напарник Николя Жильсуль. А в конце года, после завоевания восьмого титула, о прекращении карьеры заявил Жюльен Инграссиа, соавтор всех титулов Себастьена Ожье. Таким образом, на Ралли Монте-Карло два лучших раллиста в истории впервые выйдут на старт этапа чемпионата мира в компании с новыми штурманами.

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