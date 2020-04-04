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WRC / Новость

Леб в карантине сделал трамплин и выиграл в монополию

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Леб в карантине сделал трамплин и выиграл в монополию
Автор:
, Главный редактор
4 апр. 2020 г., 08:05

Самый успешный раллист мира признал, что скучает без ралли и регулярно выходит на старт виртуальных спецучастков

Себастьян Леб проводит последние недели в своем доме в Швейцарии. По словам девятикратного чемпиона мира, в его части страны действует сравнительно мягкий режим карантина – но магазины, рестораны и бары все-таки закрыты, и спортсмен предпочитает оставаться дома.

«Я много езжу на велосипеде – к счастью, на моем участке есть приличный кусок леса, – рассказал Леб в коротком интервью итальянской редакции Motorsport.com. – Еще в саду трамплин сколотил. На его сооружение целый день убил, а теперь мне нравится с него прыгать. Чем еще можно заняться? Смотрю кино, время от времени гоняю в ралли на Playstation. Даже в монополию иногда интересно резаться. У меня неплохо получается, кстати – в последний раз, когда мы играли, именно я победил!

Но в целом, конечно, я уже не могу дождаться, когда снова можно будет погонять. Я еще не ездил на новейшей версии Hyundai i20, на которой наши основные пилоты ехали Ралли Монте-Карло – и с удовольствием попробовал бы ее в деле».

Чуть позже Леб выложил в свой твитер небольшой ролик, где катается на кроссовом мотоцикле не только по участку, но и непосредственно по дому. «И это только 18-й день. Хочется пожелать терпения своей семье на ближайшее время», – гласит подпись к ролику.

 

Напомним, в последние годы девятикратный чемпион мира эпизодически выходит на старт этапов чемпионата мира в составе команды Hyundai. В последний раз он сделал это зимой на Ралли Монте-Карло, где финишировал на 6-й позиции.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Лёб
Автор Кирилл Качнов

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