Леб в карантине сделал трамплин и выиграл в монополию

Себастьян Леб проводит последние недели в своем доме в Швейцарии. По словам девятикратного чемпиона мира, в его части страны действует сравнительно мягкий режим карантина – но магазины, рестораны и бары все-таки закрыты, и спортсмен предпочитает оставаться дома.

«Я много езжу на велосипеде – к счастью, на моем участке есть приличный кусок леса, – рассказал Леб в коротком интервью итальянской редакции Motorsport.com. – Еще в саду трамплин сколотил. На его сооружение целый день убил, а теперь мне нравится с него прыгать. Чем еще можно заняться? Смотрю кино, время от времени гоняю в ралли на Playstation. Даже в монополию иногда интересно резаться. У меня неплохо получается, кстати – в последний раз, когда мы играли, именно я победил!

Но в целом, конечно, я уже не могу дождаться, когда снова можно будет погонять. Я еще не ездил на новейшей версии Hyundai i20, на которой наши основные пилоты ехали Ралли Монте-Карло – и с удовольствием попробовал бы ее в деле».

Чуть позже Леб выложил в свой твитер небольшой ролик, где катается на кроссовом мотоцикле не только по участку, но и непосредственно по дому. «И это только 18-й день. Хочется пожелать терпения своей семье на ближайшее время», – гласит подпись к ролику.

Напомним, в последние годы девятикратный чемпион мира эпизодически выходит на старт этапов чемпионата мира в составе команды Hyundai. В последний раз он сделал это зимой на Ралли Монте-Карло, где финишировал на 6-й позиции.