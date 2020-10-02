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WRC / Новость

Леб ушел из Hyundai и на прощание получил лопату

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Леб ушел из Hyundai и на прощание получил лопату
Автор:
, Главный редактор

Пилот и команда прекратили сотрудничество – но тут же заговорили об оставленной открытой двери и нежелании подводить черту

Себастьен Леб и заводская раллийная команда Hyundai объявили о прекращении сотрудничества, которое длилось последние два года.

Напомним, что девятикратный чемпион мира с 2013 года выступал в лишь эпизодически – к примеру, на автомобилях Citroen он за 6 лет провел 8 гонок (в 2015 году Леб проехал один этап, в 2014 и за 2016-17 – ни одного). Присоединившись к команде Hyundai около двух лет назад, француз стал выступать активнее – но все равно принимал участие менее чем в половине этапов WRC. В прошлом году он выступил на 6-ти ралли, в этом – только на 2-х (впрочем, календарь чемпионата в этом сезоне состоит всего из 7-ми гонок).

Лучшими результатами Леба в Hyundai стали два третьих места – в прошлом году в Чили и в этом году в Турции. Последнее ралли состоялось в позапрошлые выходные и вполне может стать последней гонкой WRC в карьере Леба (напомним, в этом году спортсмену исполнилось 46 лет).

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Недавно раллист объявил о скором выступлении в ралли-рейде «Дакар» на автомобиле, построенном британской компанией Prodrive для новой команды Bahrain Raid Xtreme. Поскольку речь идет о старте в одном-единственном ралли-рейде, это в теории не мешает продолжить эпизодические выступления в WRC.

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Пока у француза нет никаких конкретных планов – однако заявления самого пилота и руководства команды Hyundai выглядят немного противоречиво на фоне объявления о прекращении сотрудничества. «На случай, если Себастьен захочет вернуться, наша дверь остается открытой», – цитирует руководителя команды Андреа Адамо пресс-служба коллектива. «Если говорить о WRC – кто знает, что нас ждет дальше? Ни Hyundai, ни я не хотели бы окончательно подводить черту», – подхватил мысль бывшего шефа Леб.

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Так или иначе, пилота и его штурмана Даниэля Элену не оставили без прощального подарка. В твитере гоночного отделения Hyundai появился короткий ролик, на котором спортсмены открывают коробки, внутри которых лежат лопаты с символикой корейской марки и пожеланиями «наилучшего в новых приключениях». «Я не буду ей пользоваться. В случае чего копать будет Даниэль», – отреагировал на подарок Леб.

 

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Лёб
Команды Hyundai Motorsport
Автор Кирилл Качнов

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