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WRC / Ралли Монте-Карло Новости

Леб удивился своей победе в Ралли Монте-Карло

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47-летний гонщик стал самым возрастным победителем этапа чемпионата мира по ралли в истории

Леб удивился своей победе в Ралли Монте-Карло

В минувший уик-энд 47-летний Себастьен Леб выиграл первый этап чемпионата мира по ралли 2022 года, опередив Себастьена Ожье в Ралли Монте-Карло всего на полсекунды – правда, Ожье потом оштрафовали за фальстатрт на последнем спецучастке.

Эта победа стала для Леба неожиданностью: он с самого начала не собирался провести в WRC полный сезон и не рассчитывал бороться за титул. Потому, после финиша он заявил, что этот этап станет для него, возможно, одним из самых ценных.

«Конечно, это просто невероятно, – сказал победитель. – Отличное ралли. Я с самого начала был доволен ритмом, но не знал, чего ожидать от соперников. Но в целом, я хорошо чувствовал машину, мне было приятно ей управлять.

У нас с Ожье получилась отличная битва. Я был хорош в пятницу, он – невероятно быстр в субботу, ну а в воскресенье – что случилось, то случилось, но в итоге я победил.

Прошло уже 10 лет с того момента, как я в последний раз выиграл чемпионат. И я очень горжусь тем, что до сих пор могу сражаться с молодыми ребятами и выигрывать гонки. Определенно, это одна из самых приятных для меня побед».

Пожалуй, больше Леба победе образовалась только его новый штурман, бывшая учительница математики, 50-летняя Изабель Галмиш, которая впервые выступила с Лебом на этапе WRC и сразу оказалась победительницей.

«То, что случилось сегодня является фантастикой. Это мое первое выступление с Сэбом на Ралли Монте-Карло в WRC, и я не могу поверить в случившееся. Возможно этот день останется лучшим в моей жизни», – сказала Галмиш.

Дополнительная информация: Том Ховард

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Леб одержал невероятную победу в Монте-Карло после прокола у Ожье
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