Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года
WRC / Ралли Монте-Карло Новости

Леб рад бы проехать больше ралли – да Red Bull не дает?

Автор:
, редактор

Девятикратный чемпион мира по ралли не уверен, что у него получится проехать больше этапов WRC

Леб рад бы проехать больше ралли – да Red Bull не дает?

В 2022 году Себастьен Леб вернулся в WRC, но на эпизодической основе: на данный момент известно, что француз проедет только Ралли Монте-Карло, которое проходит в эти выходные. Девятикратный чемпион мира рассказал, что хочет участвовать и на других этапах – правда, пока не знает, когда и где это могло бы случиться: тем более, по словам Леба, его выступлениям могут помешать некие спонсорские трудности.

Леб подписал контракт с M-Sport в рамках сделки, благодаря которой Red Bull стал главным спонсором команды: по крайней мере, на старт первого этапа Ford Puma вышли в расцветке производителя энергетических напитков.

Читайте также:

Вероятно, M-Sport и Red Bull не сошлись в объеме спонсорской поддержки на следующие этапы – скорее всего, от размеров финансирования зависит количество машин, которые команда готова выставить на каждую отдельную гонку сезона.

«Честно говоря, основной плана было выступление и на других этапах, но переговоры со спонсорами оказались немного сложными, поэтому мы решили пока что принять участие только на Ралли Монте-Карло: об остальных поговорим чуть позже, – приводит слова Леба издание DirtFish. – Так что я не знаю, поеду ли я где-то еще.

Впереди у меня Extreme E и, наверное, мировой чемпионат по ралли-рейдам, но об этапах WRC говорить пока что сложно».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года
Предыдущая новость

Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
В Остине услышали жалобы гонщиков MotoGP и поменяли асфальт
MotoGP

В Остине услышали жалобы гонщиков MotoGP и поменяли асфальт

Вольф: Не уверен, что Льюис сможет отойти от событий в Абу-Даби
Формула 1

Вольф: Не уверен, что Льюис сможет отойти от событий в Абу-Даби

Van Amersfoort Racing объявила второго гонщика в Ф2
Формула 2

Van Amersfoort Racing объявила второго гонщика в Ф2

Самое важное:

Леб рад бы проехать больше ралли – да Red Bull не дает?
WRC WRC

Леб рад бы проехать больше ралли – да Red Bull не дает?

Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Ожье нацелился выступить в «Ле-Мане» 2022 года

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?
WRC WRC

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году
WRC WRC

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.