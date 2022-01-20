Леб рад бы проехать больше ралли – да Red Bull не дает?

В 2022 году Себастьен Леб вернулся в WRC, но на эпизодической основе: на данный момент известно, что француз проедет только Ралли Монте-Карло, которое проходит в эти выходные. Девятикратный чемпион мира рассказал, что хочет участвовать и на других этапах – правда, пока не знает, когда и где это могло бы случиться: тем более, по словам Леба, его выступлениям могут помешать некие спонсорские трудности.

Леб подписал контракт с M-Sport в рамках сделки, благодаря которой Red Bull стал главным спонсором команды: по крайней мере, на старт первого этапа Ford Puma вышли в расцветке производителя энергетических напитков.

Вероятно, M-Sport и Red Bull не сошлись в объеме спонсорской поддержки на следующие этапы – скорее всего, от размеров финансирования зависит количество машин, которые команда готова выставить на каждую отдельную гонку сезона.

«Честно говоря, основной плана было выступление и на других этапах, но переговоры со спонсорами оказались немного сложными, поэтому мы решили пока что принять участие только на Ралли Монте-Карло: об остальных поговорим чуть позже, – приводит слова Леба издание DirtFish. – Так что я не знаю, поеду ли я где-то еще.

Впереди у меня Extreme E и, наверное, мировой чемпионат по ралли-рейдам, но об этапах WRC говорить пока что сложно».