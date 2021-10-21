Леб протестировал гибридный Ford 2022 года. Для чего?

В испанской Каталонии, где команда M-Sport тестирует новую машину Ford Puma с гибридной силовой установкой, вчера был замечен девятикратный чемпиона мира по ралли Себастьен Леб. Он проехал на автомобиле нового топ-класса Ралли1 около 40 километров по асфальтовой трассе.

Это тут же привело к разговорам о возможном участии Леба в чемпионате на Ford в следующем сезоне. Однако по нашей информации как минимум на старте Ралли Монте Карло в начале года мы его точно не увидим. Это попросту невозможно из-за конфликтов расписаний с «Дакаром», в котором участие Леба уже твердо подтверждено.

Таким образом, даже если Леб вновь вернется в ралли в следующем году, то речь точно не идет о полном сезоне за M-Sport. Скорее всего пока чемпиона пригласили исключительно для тестов, которые нужны для настройки принципиально новой машины, но это не исключает дальнейших переговоров с командой.

Леб не выступал полного сезона в ралли с 2012 года, но долгое время эпизодически ездил за Citroen и Hyundai, проведя 16 этапов и выиграв три из них. Ранее он заявлял, что не против приехать и на несколько этапов чемпионата 2022 года, но точно не на Ралли Финляндия.

Пока в составе M-Sport на следующий сезон подтвержден Крейг Брин, который продолжил тесты в Барселоне после Леба. Вторым гонщиком на Ford вероятнее всего станет Гус Гринсмит.