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Леб примет участие в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция

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Леб примет участие в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция
Автор:
, Редактор
8 янв. 2020 г., 10:19

Девятикратный чемпион мира сядет за руль третьей машины Hyundai и дополнит Отта Тянака и Тьерри Невилля.

Команда Hyundai объявила составы экипажей для двух первых этапов чемпионата мира по ралли 2020 года. Двое участников постоянного состава и так были известны: это чемпион прошлого года Отт Тянак и вице-чемпион Тьерри Невилль.

Теперь команда определилась с третьим пилотом. Это будет Себастьен Леб, девятикратный чемпион WRC. Именно он поедет в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция.

Как и в прошлом сезоне, контракт Леба предусматривает участие в шести этапах из 13. Его сменщиком остался Дани Сордо.

В прошлом году на стартовом этапе чемпионата WRC в Монте-Карло Леб финишировал четвертым.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Лёб
Автор Сергей Иванов

База данных

Ралли Монте-Карло

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