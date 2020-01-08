Леб примет участие в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция

Команда Hyundai объявила составы экипажей для двух первых этапов чемпионата мира по ралли 2020 года. Двое участников постоянного состава и так были известны: это чемпион прошлого года Отт Тянак и вице-чемпион Тьерри Невилль.

Теперь команда определилась с третьим пилотом. Это будет Себастьен Леб, девятикратный чемпион WRC. Именно он поедет в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция.

Как и в прошлом сезоне, контракт Леба предусматривает участие в шести этапах из 13. Его сменщиком остался Дани Сордо.

В прошлом году на стартовом этапе чемпионата WRC в Монте-Карло Леб финишировал четвертым.