Леб примет участие в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция
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Девятикратный чемпион мира сядет за руль третьей машины Hyundai и дополнит Отта Тянака и Тьерри Невилля.
Команда Hyundai объявила составы экипажей для двух первых этапов чемпионата мира по ралли 2020 года. Двое участников постоянного состава и так были известны: это чемпион прошлого года Отт Тянак и вице-чемпион Тьерри Невилль.
Теперь команда определилась с третьим пилотом. Это будет Себастьен Леб, девятикратный чемпион WRC. Именно он поедет в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция.
Как и в прошлом сезоне, контракт Леба предусматривает участие в шести этапах из 13. Его сменщиком остался Дани Сордо.
В прошлом году на стартовом этапе чемпионата WRC в Монте-Карло Леб финишировал четвертым.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Себастьен Лёб
|Автор
|Сергей Иванов
Леб примет участие в Ралли Монте-Карло и Ралли Швеция
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23 янв. - 26 янв.
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