Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
WRC / Ралли Финляндия Новости

Лёб примет участие в Ралли Акрополис

Девятикратный чемпион мира в четвертый раз в году сядет за руль раллийного автомобиля Ford Puma

Автор:
, Редактор
Лёб примет участие в Ралли Акрополис
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда M-Sport подтвердила, что в Ралли Акрополис, которое состоится в сентябре этого года, за руль ее автомобиля Ford вернется девятикратный чемпион мира Себастьян Лёб.

Это будет четвертое появление Леба на этапах чемпионата мира по ралли 2022 года. После своей сенсационной победы на первом этапе в Ралли Монте-Карло, он также участвовал в гонках в Кении и Португалии.

Сам Леб побеждал в Ралли Акрополис в 2005, 2008 и 2012 годах. Математически логично предположить, что с учетом девяти его титулов этот этап не был для него удачным. Однако француз назвал этап сложным, но возможным и интересным.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
Предыдущая новость

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
Больше от
Сергей Иванов
Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией
Формула 1

Элбон: Ферстаппен играет в видеоигры перед квалификацией

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2
Формула 2

Пуршер заявил об уходе из Формулы 2

Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам
Формула 1

Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам

Себастьен Лёб Больше от
Себастьен Лёб
Машина Леба загорелась на Ралли Сафари Ралли Кения
WRC

Машина Леба загорелась на Ралли Сафари

Леб попал в аварию, лидируя на Ралли Португалия Ралли Португалия
WRC

Леб попал в аварию, лидируя на Ралли Португалия

Леб подтвердил участие в Ралли Португалии Ралли Португалия
WRC

Леб подтвердил участие в Ралли Португалии

Самое важное:

Лёб примет участие в Ралли Акрополис
WRC WRC

Лёб примет участие в Ралли Акрополис

Девятикратный чемпион мира в четвертый раз в году сядет за руль раллийного автомобиля Ford Puma

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
WRC WRC

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия

Эстонский гонщик Hyundai стал сильнейшим во второй раз в сезоне, но после трех дней борьбы его преимущество над лидером сезона составило всего семь секунд

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет
WRC WRC

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет

Лидер чемпионата мира вышел на второе место и уступает эстонцу 8,4 секунды

Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия
WRC WRC

Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия

Хотя в одну минуту по итогам пятницы уложились семь экипажей, реальную борьбу весь день вели Отт Тянак на Hyundai и Эсапекка Лаппи на Toyota

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.