Лёб примет участие в Ралли Акрополис

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Команда M-Sport подтвердила, что в Ралли Акрополис, которое состоится в сентябре этого года, за руль ее автомобиля Ford вернется девятикратный чемпион мира Себастьян Лёб.

Это будет четвертое появление Леба на этапах чемпионата мира по ралли 2022 года. После своей сенсационной победы на первом этапе в Ралли Монте-Карло, он также участвовал в гонках в Кении и Португалии.

Сам Леб побеждал в Ралли Акрополис в 2005, 2008 и 2012 годах. Математически логично предположить, что с учетом девяти его титулов этот этап не был для него удачным. Однако француз назвал этап сложным, но возможным и интересным.