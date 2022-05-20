Леб попал в аварию, лидируя на Ралли Португалия
Гонщик Ford отлично начал гонку, но на СУ5 разбил машину и выбыл из борьбы
Участники мирового ралли в этот уик-энд проводят четвертый этап сезона на гравийных дорогах Португалии. К середине пятницы в гонке лидировал Себастьен Леб, который вел упорную борьбу с соперниками – вся первая шестерка умещалась в семь секунд.
На спецучастке Lousa 2 обладатель девяти титулов слишком широко вышел из поворота, задел задним правым колесом стену, в результате чего его машина получила сильные повреждения и не могла продолжать движения.
В своих социальных сетях 48-летний француз опубликовал кадр последствий аварии, на которых видно вырванное колесо и выломанную подвеску – Себ точно не сможет продолжить гонку в пятницу, а возможность его возвращения в борьбу на следующий день сейчас изучают в команде M-Sport.
Перед стартом допа Леб всего на полсекунды опережал Элфина Эванса из Toyota, который стал новым лидером ралли.
Себастьен Леб, Изабель Гальмиш, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
В нынешнем сезоне WRC Себастьен Леб выступает с частичной программой. Ранее он стартовал только в Монте-Карло, где стал сильнейшим в драматичной концовке гонки.
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