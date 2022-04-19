Леб подтвердил участие в Ралли Португалии

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Команда M-Sport подтвердила участие дополнительной машины в Ралли Португалия, за рулем которой выступит 48-летний Себастьен Леб. Это будет его второе появление в WRC в этом сезоне.

Ранее Леб неожиданно выиграл дебютный этап этого года, Ралли Монте Карло. Это оказалась 80-я победа в карьере девятикратного чемпиона мира.

Напомним, что в настоящий момент легендарный француз выступает в гонках электрических внедорожников Extreme E, в чемпионате мира по ралли-рейдам, а также подменяет Ника Кессиди за рулем Ferrari в DTM.

Ралли Португалия состоится 20-22 мая. Мероприятие будет приурочено к празднованию 50-летия чемпионата WRC.



