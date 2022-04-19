WRC / Ралли Португалия Новости
Леб подтвердил участие в Ралли Португалии
Девятикратный чемпион мира вновь сядет за руль Ford Puma команды M-Sport
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Команда M-Sport подтвердила участие дополнительной машины в Ралли Португалия, за рулем которой выступит 48-летний Себастьен Леб. Это будет его второе появление в WRC в этом сезоне.
Ранее Леб неожиданно выиграл дебютный этап этого года, Ралли Монте Карло. Это оказалась 80-я победа в карьере девятикратного чемпиона мира.
Напомним, что в настоящий момент легендарный француз выступает в гонках электрических внедорожников Extreme E, в чемпионате мира по ралли-рейдам, а также подменяет Ника Кессиди за рулем Ferrari в DTM.
Ралли Португалия состоится 20-22 мая. Мероприятие будет приурочено к празднованию 50-летия чемпионата WRC.
Поделились
Bet here
Поделились