Леб по итогам пятницы вышел в лидеры Ралли Монте-Карло

Себастьен Леб, управляющий автомобилем Ford Puma, возглавил общий зачет Ралли Монте-Карло по итогам первого полноценного дня гонки. Девятикратный чемпион мира, вернувшийся на трассы мирового ралли после годичного перерыва, выигрывает десять секунд у первого лидера гонки, Своего тезки Себастьена Ожье. Партнер последнего по команде Toyota Элфин Эванс услупает еще столько же.

Ожье лидировал с незначительным преимуществом над Лебом после первых двух допов, состоявшихся в четверг. Однако в первой половине пятницы гонщик Toyota проводил каждый следующий доп хуже предыдущего. И в то время, как Леб выиграл все три утренних спецучастка, Ожье на последнем из них (где льда было больше, чем на первых двух), даже не совершив серьезных ошибок, показал лишь седьмое время – уступив соотечественнику больше 15-ти секунд и потеряв после этого лидерство в гонке.

После обеда действующему чемпиону мира удалось избежать столь серьезных провалов – хотя француз и жаловался на нехватку сцепления с трассой на выходе из медленных поворотов. Более того, по ходу дневной секции Ожье удалось отыграть время у главного соперника, сократив отрыв на три секунды – однако созданный в первой половине дня задел (и уверенность в машине, о которой Леб не раз упоминал в течение дня) позволил 47-летнему гонщику остаться впереди.

Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Элфин Эванс чуть отстал от пары французов, хотя в середине дня шел вторым. Уже почти минуту лидеру гонки уступают представители Hyundai Тьерри Невиль и Отт Тянак – пока у корейской марки нет ни одной победы на допе.

Зато удивил Гус Гринсмит, ставший за рулем Ford лучшим на СУ7 – это первый в карьере подобный успех для 25-летнего британца.

Впрочем, до финиша ралли ситуация может заметно измениться: ведь пока экипажи преодолели менее половины дистанции – и в ближайшие два дня их ждут еще девять спецучастков общей длиной более 150 километров.

В пятницу болельщики также стали свидетелями первой крупной аварии сезона с участием пилота высшей категории. Как и год назад, героем такого инцидента стал гонщик команды M-Sport Ford. Но если в прошлом году Теему Сунинен допустил роковую ошибку на первом же допе, на этот раз Адриен Фурмо без видимых проблем проехал два спецучастка в четверг вечером – и даже расположился после этого на весьма высокой (для молодого пилота, который едет первый полный сезон в WRC) четвертой позиции в общем зачете. Однако на первом же субботнем допе автомобиль француза после контакта со скалой на внутренней стороне одном из поворотов перевернулся и, перелетев через дорожное ограждение, улетел вниз по откосу.

Ни экипаж, ни находившиеся поблизости зрители в ходе инцидента не пострадали. Официальной информации о возвращении француза в борьбу в субботу (или отказе от такого возвращения) пока не поступало.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Россиянин Николай Грязин на трех спецучастках дня оказался в тройке лучших пилотов на автомобилях категории WRC 2, однако после больших потерь из-за прокола накануне москвич пока сражается во второй половине первой десятки своего класса.

Положение в Ралли Монте-Карло после СУ7 (будет обновлено после СУ8)