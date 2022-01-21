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WRC / Ралли Монте-Карло Отчет о секции

Леб по итогам пятницы вышел в лидеры Ралли Монте-Карло

Автор:
, главный редактор

Себастьен Ожье начал день лидером, но на одном из допов разом уступил соотечественнику 15 секунд

Леб по итогам пятницы вышел в лидеры Ралли Монте-Карло

Себастьен Леб, управляющий автомобилем Ford Puma, возглавил общий зачет Ралли Монте-Карло по итогам первого полноценного дня гонки. Девятикратный чемпион мира, вернувшийся на трассы мирового ралли после годичного перерыва, выигрывает десять секунд у первого лидера гонки, Своего тезки Себастьена Ожье. Партнер последнего по команде Toyota Элфин Эванс услупает еще столько же.

Ожье лидировал с незначительным преимуществом над Лебом после первых двух допов, состоявшихся в четверг. Однако в первой половине пятницы гонщик Toyota проводил каждый следующий доп хуже предыдущего. И в то время, как Леб выиграл все три утренних спецучастка, Ожье на последнем из них (где льда было больше, чем на первых двух), даже не совершив серьезных ошибок, показал лишь седьмое время – уступив соотечественнику больше 15-ти секунд и потеряв после этого лидерство в гонке.

После обеда действующему чемпиону мира удалось избежать столь серьезных провалов – хотя француз и жаловался на нехватку сцепления с трассой на выходе из медленных поворотов. Более того, по ходу дневной секции Ожье удалось отыграть время у главного соперника, сократив отрыв на три секунды – однако созданный в первой половине дня задел (и уверенность в машине, о которой Леб не раз упоминал в течение дня) позволил 47-летнему гонщику остаться впереди. 

Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Элфин Эванс чуть отстал от пары французов, хотя в середине дня шел вторым. Уже почти минуту лидеру гонки уступают представители Hyundai Тьерри Невиль и Отт Тянак – пока у корейской марки нет ни одной победы на допе. 

Зато удивил Гус Гринсмит, ставший за рулем Ford лучшим на СУ7 – это первый в карьере подобный успех для 25-летнего британца.

Впрочем, до финиша ралли ситуация может заметно измениться: ведь пока экипажи преодолели менее половины дистанции – и в ближайшие два дня их ждут еще девять спецучастков общей длиной более 150 километров.

В пятницу болельщики также стали свидетелями первой крупной аварии сезона с участием пилота высшей категории. Как и год назад, героем такого инцидента стал гонщик команды M-Sport Ford. Но если в прошлом году Теему Сунинен допустил роковую ошибку на первом же допе, на этот раз Адриен Фурмо без видимых проблем проехал два спецучастка в четверг вечером – и даже расположился после этого на весьма высокой (для молодого пилота, который едет первый полный сезон в WRC) четвертой позиции в общем зачете. Однако на первом же субботнем допе автомобиль француза после контакта со скалой на внутренней стороне одном из поворотов перевернулся и, перелетев через дорожное ограждение, улетел вниз по откосу.

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Ни экипаж, ни находившиеся поблизости зрители в ходе инцидента не пострадали. Официальной информации о возвращении француза в борьбу в субботу (или отказе от такого возвращения) пока не поступало.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Россиянин Николай Грязин на трех спецучастках дня оказался в тройке лучших пилотов на автомобилях категории WRC 2, однако после больших потерь из-за прокола накануне москвич пока сражается во второй половине первой десятки своего класса.

Положение в Ралли Монте-Карло после СУ7 (будет обновлено после СУ8)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Лёб
France Изабель Галмиш 		Ford Puma Rally1 RC1 1:12'12.900  
2 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:12'27.300 14.400
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:12'28.100 15.200
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:13'03.700 50.800
5 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 1:13'07.100 54.200
6 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:13'10.700 57.800
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:13'11.400 58.500
8 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:13'47.600 1'34.700
9 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:14'23.200 2'10.300
10 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:14'28.000 2'15.100
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