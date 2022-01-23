Старт новой эры мирового ралли удался на славу: на заснеженных дорожках в окрестностях Монте-Карло Себастьен Леб одержал 80-ю победу в карьере и установил новый рекорд, выиграв гонку в 47 лет и 11 месяцев. При этом преимущество девятикратного чемпиона мира над своим тезкой Ожье на финише составило всего несколько секунд.

Для обоих французов сражение в этой гонке было принципиальным: обладатели 17 титулов уже заявили, что в этом году будут выступать лишь по частичной программе, потому не нацеливаются на чемпионство. Но выиграть Ралли Монте-Карло для обоих было принципиально.

По ходу пятницы чуть быстрее был Леб, который после пропущенного сезона-21 договорился о выступлениях с командой M-Sport. В субботу инициативу перехватил Ожье. Ему же лучше удалось начать воскресное утро. К середине единственной секции финального дня преимущество действующего чемпиона достигло 24,6 секунды – и казалось, Ожье должен довести гонку до победы.

Себастьен Ожье, Бенжамен Вейя, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Оливье Каэнен / ACM

Но Леб с самого утра говорил, что предпочитает не рисковать, пусть и теряя на этом какое-то время. Этот подход умудренного опытом ветерана сработал. На предпоследнем СУ16 его соперник из Toyota проколол левое переднее колесо и разом потерял 34 секунды. Все должно было решиться на финальном бонусном скоростном участке протяженностью 14 километров.

Из 9,5 секунд, что разделяли претендентов, к первой контрольной точке остались 7,9. Ко второй – уже 4,3. На третьей и последней из промежуточных Ожье отставал всего на 2,5 секунды. В итоге он стал лучшим на допе, но смог отыграть лишь девять секунд…

А вскоре судьи объявили, что Себ-младший допустил фальстарт и получил еще десять секунд штрафа, потому не получит даже «утешительного приза» в виде максимального бонуса.

Леб же триумфально завершил гонку и стал старейшим победителем в истории WRC. Он выиграл Ралли Монте-Карло в восьмой раз в карьере, но впервые с 2013 года. Также примечательно, что все прежние 79 побед Себастьен одержал исключительно на технике Citroen – теперь же впервые стал сильнейшим за рулем Ford. Кроме того, впервые французу ассистировал не Даниэль Элена, а сменившая его в штурманском кресле Изабель Галмиш.

…и все-все-все

Остальные участники ралли сражались друг с другом и с коварными альпийскими дорожками только за третье место. В итоге его занял, подтвердив силу M-Sport, новобранец команды Крейг Брин. Его отставание составило минуту и 40 секунд.

Обозначил серьезность своих претензий и Калле Рованпера – самый юный в истории победитель гонки WRC не просто финишировал четвертым, но и стал лучшим на финальном допе (с учетом штрафа Ожье). Это позволило финну занять третью строчку в общем зачете.

Гас Гринсмит по ходу гонки получил три минуты штрафа за опоздание на пункт контроля времени, но это никак не повлияло на его пятую позицию.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

Только шестым стал сильнейший представитель Hyundai Тьерри Невилль. У победителя Ралли Монте-Карло 2020 года в субботу развалился амортизатор, что привело к большой потере времени. Впрочем, другой гонщик корейской марки Отт Тянак и вовсе попал в аварию, а Оливера Сольберга команде пришлось снять с дистанции – юный пилот наглотался выхлопных газов, которые почему-то попадали в салон, и его здоровье решили не подвергать риску.

Еще два представителя «старшего» зачета, Такамото Кацута и Элфин Эванс, выбыли из борьбы ранее и заканчивали гонку по системе Rally1.

В такой ситуации в десятке финишировали сразу три экипажа из категории WRC2. Сильнейшим здесь стал Андреас Миккельсен – как и Леб, он совсем недавно вернулся с «Дакара», – а третьим финишировал Николай Грязин.

Россиянину пришлось всю гонку догонять соперников из-за прокола еще в четверг вечером, но он добрался до подиума класса, даже несмотря на разворот по ходу бонусного СУ.

Результаты Ралли Монте-Карло (положение после СУ16, будет обновлено после СУ17)