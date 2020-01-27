Леб не выступит за Hyundai на Ралли Швеция

Новый сезон мирового ралли начался для Hyundai с первой в истории победы на Ралли Монте-Карло. Тьерри Невилль стал сильнейшим в гонке, по ходу финального дня опередив представителей Toyota Себастьена Ожье и Элфина Эванса.

Для другого пилота Hyundia Себастьена Леба первый этап получился не столь результативным: семикратный триумфатор знаменитой гонки выбрал в воскресенье слишком мягкие шины, из-за чего опустился с четвертого места на шестое.

В понедельник стало известно, что Леб не будет выступать за Hyundai на второй этапе в Швеции. Изначально эта гонка значилась в планах эльзасца, однако команда объявила об изменениях состава в социальных сетях – вместе с Невиллем и действующим чемпионом мира Оттом Тянаком выступит Крейг Брин.

29-летний ирландец в прошлом году перешел в состав Hyundai из Citroen, проведя две гонки. Он финишировал седьмым в Финляндии и восьмым в Великобритании. Брин с 2016 года регулярно стартовал в Швеции и два года назад занял по итогам этой гонки второе место.

Изначально сменщиком Леба был назван Дани Сордо – именно он должен был стартовать в тех гонках, где Себ выступать не планировал.

Ралли Швеция пройдет с 13 по 15 февраля.