Леб не выступит за Hyundai на Ралли Швеция
Команда корейского производителя объявила, что на втором этапе чемпионата мира компанию Отту Тянаку и Тьерри Невиллю составит Крейг Брин.
Новый сезон мирового ралли начался для Hyundai с первой в истории победы на Ралли Монте-Карло. Тьерри Невилль стал сильнейшим в гонке, по ходу финального дня опередив представителей Toyota Себастьена Ожье и Элфина Эванса.
Для другого пилота Hyundia Себастьена Леба первый этап получился не столь результативным: семикратный триумфатор знаменитой гонки выбрал в воскресенье слишком мягкие шины, из-за чего опустился с четвертого места на шестое.
В понедельник стало известно, что Леб не будет выступать за Hyundai на второй этапе в Швеции. Изначально эта гонка значилась в планах эльзасца, однако команда объявила об изменениях состава в социальных сетях – вместе с Невиллем и действующим чемпионом мира Оттом Тянаком выступит Крейг Брин.
29-летний ирландец в прошлом году перешел в состав Hyundai из Citroen, проведя две гонки. Он финишировал седьмым в Финляндии и восьмым в Великобритании. Брин с 2016 года регулярно стартовал в Швеции и два года назад занял по итогам этой гонки второе место.
Изначально сменщиком Леба был назван Дани Сордо – именно он должен был стартовать в тех гонках, где Себ выступать не планировал.
Ралли Швеция пройдет с 13 по 15 февраля.
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Крейг Брин, Hyundai Motorsport
Фото: Фабьен Дюфур / Hyundai Motorsport
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Швеция
|Команды
|Hyundai Motorsport
|Автор
|Александр Кабановский
Леб не выступит за Hyundai на Ралли Швеция
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