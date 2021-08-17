Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

Девятикратный чемпион мира Себастьен Леб ведет переговоры с командой M-Sport о возможности эпизодических выступлений в следующем сезоне. Об этом со ссылкой на владельца команды Малькольма Уилсона сообщает сайт DirtFish.

«Мы общаемся с Себастьеном – но это все, что вы можете из меня вытянуть», – заявил Уилсон журналистам по ходу недавнего Ралли Бельгия.

Сам 47-летний Леб некоторое время назад упоминал о Уилсоне – пусть имя британского менеджера выглядело скорее первым попавшимся примером, чем свидетельством каких-то конкретных контактов: «Может, меня кто-то еще позовет. Если Малькольм попросит проехать ралли или половину сезона, если я буду нужен ему – почему нет? На гонку в Финляндии я точно не поеду, а вот от Турции прошлого года у меня хорошие воспоминания».

Пилоты M-Sport, выступающие на автомобилях марки Ford, были главными соперниками Леба почти на всем протяжении его карьеры в WRC. Дважды (в 2006 и 2009 году) француз стал чемпионом, опередив пилотов Ford на одно очко. Вскоре после завоевания своего первого титула в 2004 году Леб принимал участие в тестах автомобиля Ford Focus и рассматривал возможность перехода в британский коллектив – но в итоге принял решение остаться в Citroen.

В следующем году девятикратный чемпион мира может быть особо полезен M-Sport с учетом двух моментов. Во-первых, опыт француза пригодится при доводке автомобиля Ford Puma, построенного в рамках нового технического регламента. Во-вторых, лучший раллист мира мог бы стать играющим тренером для соотечественника Адриана Фурмо – который с высокой долей вероятности станет одним из пилотов основного состава M-Sport в следующем году.

Напомним, что Леб перешел от постоянных выступлений в WRC к эпизодическим в конце 2012 года. С тех пор он проехал 16 этапов чемпионата на автомобилях Citroen и Hyundai, одержав три победы. Последнюю гонку (за рулем Hyundai) француз провел в прошлом году в Турции, где фининишировал на 3-м месте. После этого контракт гонщика с корейским автопроизводителем не был продлен.