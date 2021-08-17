Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа
WRC Новость

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

Автор:
, главный редактор

Пока стороны не сообщают ничего конкретного – но признают, что ведут переговоры

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

Девятикратный чемпион мира Себастьен Леб ведет переговоры с командой M-Sport о возможности эпизодических выступлений в следующем сезоне. Об этом со ссылкой на владельца команды Малькольма Уилсона сообщает сайт DirtFish.

«Мы общаемся с Себастьеном – но это все, что вы можете из меня вытянуть», – заявил Уилсон журналистам по ходу недавнего Ралли Бельгия.

Сам 47-летний Леб некоторое время назад упоминал о Уилсоне – пусть имя британского менеджера выглядело скорее первым попавшимся примером, чем свидетельством каких-то конкретных контактов: «Может, меня кто-то еще позовет. Если Малькольм попросит проехать ралли или половину сезона, если я буду нужен ему – почему нет? На гонку в Финляндии я точно не поеду, а вот от Турции прошлого года у меня хорошие воспоминания».

Пилоты M-Sport, выступающие на автомобилях марки Ford, были главными соперниками Леба почти на всем протяжении его карьеры в WRC. Дважды (в 2006 и 2009 году) француз стал чемпионом, опередив пилотов Ford на одно очко. Вскоре после завоевания своего первого титула в 2004 году Леб принимал участие в тестах автомобиля Ford Focus и рассматривал возможность перехода в британский коллектив – но в итоге принял решение остаться в Citroen.

В следующем году девятикратный чемпион мира может быть особо полезен M-Sport с учетом двух моментов. Во-первых, опыт француза пригодится при доводке автомобиля Ford Puma, построенного в рамках нового технического регламента. Во-вторых, лучший раллист мира мог бы стать играющим тренером для соотечественника Адриана Фурмо – который с высокой долей вероятности станет одним из пилотов основного состава M-Sport в следующем году.

Читайте также:

Напомним, что Леб перешел от постоянных выступлений в WRC к эпизодическим в конце 2012 года. С тех пор он проехал 16 этапов чемпионата на автомобилях Citroen и Hyundai, одержав три победы. Последнюю гонку (за рулем Hyundai) француз провел в прошлом году в Турции, где фининишировал на 3-м месте. После этого контракт гонщика с корейским автопроизводителем не был продлен.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа

Предыдущая новость

Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

1 ч
2
Формула 1

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере

3 ч
3
Формула 1

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren

4 ч
4
WRC

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

3 ч
5
Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

2 дн
Самое важное:
Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!
WRC

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

3 ч
Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа
WRC

Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа

4 ч
Ожье в ноябре сядет за руль гиперкара Toyota
WRC

Ожье в ноябре сядет за руль гиперкара Toyota

5 ч
Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля
WRC

Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля

15 авг. 2021 г.
Две Hyundai лидируют в Ралли Бельгия по итогам субботы
WRC

Две Hyundai лидируют в Ралли Бельгия по итогам субботы

14 авг. 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук Берлин II
Формула E

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против
Формула 1

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

Себастьен Лёб Больше от
Себастьен Лёб
Леб воссоединится со своим постоянным штурманом. Но ненадолго
WRC

Леб воссоединится со своим постоянным штурманом. Но ненадолго

Команда Хэмилтона выиграла квалификацию Extreme E Сенегал
Extreme E

Команда Хэмилтона выиграла квалификацию Extreme E

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
Формула 1

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

M-Sport Больше от
M-Sport
Раллийный Ford нового поколения показали миру. Это не Fiesta
WRC

Раллийный Ford нового поколения показали миру. Это не Fiesta

Пилот Ford 2-й раз за год вылетел на первом же допе WRC Ралли Италия
WRC

Пилот Ford 2-й раз за год вылетел на первом же допе WRC

Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам
WRC

Hyundai вслед за Toyota и M-Sport подтвердила участие в WRC по гибридным правилам

Самое читаемое Сегодня

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса
Формула 1 Формула 1

Источник: Марко подыскивает новичка на место Переса

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере
Формула 1 Формула 1

Покладистый мастер вторых попыток. Инженер Haas о Шумахере

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren
Формула 1 Формула 1

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!
WRC WRC

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал
Формула 1 Формула 1

Как Ньюи копирует чужие машины? Он сам рассказал

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против
Формула 1 Формула 1

Оплачивать соперникам расходы на ремонт? Штайнер против

Самое важное:

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!
WRC WRC

Леб не никак не уймется: теперь готов ехать в WRC на Ford!

Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа
WRC WRC

Фотогалерея: машины WRC на трассе в Спа

Ожье в ноябре сядет за руль гиперкара Toyota
WRC WRC

Ожье в ноябре сядет за руль гиперкара Toyota

Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля
WRC WRC

Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.