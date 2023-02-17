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Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

Вслед за Эстонией еще одна республика Прибалтики получила право проводить раллийную гонку наивысшего уровня

Том Ховард
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Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
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Повышение до «мирового» статуса получило Ралли Лиепая, прежде входившее в календарь европейского чемпионата.

Гравийная гонка имеет репутацию одной из самых сложных на континенте. Ее спецучастки проходят в обширной областью между Ригой и приморским городком Лиепая близ литовской границы. 

Пока организаторы WRC не объявили, станет ли новый этап заменой для одного из существующих или станет расширением календаря. Неизвестна пока и точная дата проведения гонки. 

«Мы всегда хотели, чтобы как-то этап попеременно проводился в рамках WRC и чемпионата Европы, – объяснил старший директор по спорту промоутера чемпионата мира Петер Тул. – Ралли Латвия первым получило такое возможность.

Это знак признания его высокого спортивного уровня и отличной организации, а также большого внимания правительства страны к ралли.

Также это решение подчеркивает значимость прибалтийского региона для WRC».

Эстония принимает этап чемпионата с 2020 года, а в Литве прежде проходили отдельные спецучастки Ралли Польша.

Также на этой неделе боссы WRC на два года – до конца 2025-го – продлили контракт с организаторами греческой гонки. 

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