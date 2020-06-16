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Латвия начала переговоры о гонке WRC

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Латвия начала переговоры о гонке WRC
Автор:
16 июн. 2020 г., 11:00

Прибалтийская страна попробует попасть в календарь чемпионата мира по ралли в 2020 году

Организаторы латвийского этапа WRX решили устроить гонку серии WRC. Латвия еще никогда не принимала у себя чемпионат мира по ралли. Зато в эту страну регулярно приезжает европейское первенство: здесь проходит Ралли Лиепая, входящее в график ERC. Именно эта гонка стала претендентом на попадание в WRC.

В этом сезоне чемпионат мира лишился множества ралли. Гонки отменили в Финляндии, Великобритании, Кении и Новой Зеландии. В попытке заменить хотя бы часть сорвавшихся этапов, промоутер WRC Оливер Цисла обратился к странам, которые еще не присутствовали в календаре. Одной из таких стран стала Латвия.

Переговоры начались в минувший понедельник, сообщил Motorsport.com директор RA Events Раймондс Строкс. Эта компания проводит этап международного ралли-кросса WRX в Риге и Ралли Лиепая. В этом году ралли в Латвии должно состояться с 14 по 16 августа. Согласно нынешнему графику, оно должно войти в календарь ERC.

В интервью Motorsport.com Строкс подтвердил, что именно эти даты рассматриваются в качестве времени проведения этапа WRC. Промоутер не уточнил, что это может значить для чемпионата Европы: потеряет ли ERC этап в Латвии или одна и та же гонка войдет в расписание сразу двух турниров, неизвестно.

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На момент написания заметки стороны не пришли к кокнкретному решению. По словам Строкса, для привлечения в страну WRC устроителям ралли потребуется финансовая и организационная помощь со стороны правительства Латвии и властей города Лиепая.

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Фото: FIA World Rallycross

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , WRC
Автор Хэл Ридж

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