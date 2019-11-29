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WRC / Новость

Латвала проведет за Toyota несколько гонок WRC в 2020 году

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Латвала проведет за Toyota несколько гонок WRC в 2020 году
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29 нояб. 2019 г., 19:05

Финский гонщик подтвердил, что договорился с командой о двух выступления, но рассчитывает на пять стартов за рулем Yaris WRC.

Яри-Матти Латвала провел сезон-2019 в составе Toyota, заняв итоговое седьмое место в чемпионате пилотов. Недавно команда объявила о полной смене состава и контрактах с Себастьеном Ожье, Элфином Эвансом и Калле Рованперой.

Несмотря на это, Латвала продолжит сотрудничество с коллективом и получит машину той же спецификации, что и у других пилотов, на этапах в Швеции и Финляндии.

«Я могу подтвердить участие в двух этих гонках, – сказал финн Motorsport.com. – Но сейчас идет работа над тем, чтобы собрать необходимый спонсорский пакет еще и на Сардинию, Португалию и Британию.  

Если помечтать, то можно добавить еще и Новую Зеландию, но она уж слишком дорогая. Но для меня очень важно продолжать выступления в будущем сезоне». 

Латвала, который всего дважды побывал на подиуме после третьих мест в Финляндии и Германии, добавил: «Этот год получился сложным, в личном плане все тоже было непросто. Я рассматриваю 2020-й как паузу, но ни в коем случае не как уход. Сейчас мне 34, и я по-прежнему уверен, что впереди меня еще ждет пара хороших сезонов».

Источники в Toyota сообщили, что потенциально компания рассматривает возможность участия в чемпионате двумя командами. В составе второй в паре с Латвалой мог бы выступать протеже марки Такамото Кацута, который стартовал бы в восьми европейских гонках и в Японии.  

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Яри-Матти Латвала
Команды Toyota Motorsport GmbH
Автор Дэвид Эванс

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