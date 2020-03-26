Лаппи: Удивлен, что Ожье остался в WRC

В прошлом сезоне Себастьен Ожье потерпел первое поражение в чемпионате WRC после того, как завоевал шесть титулов подряд. Этот сезон для французского ветерана был первым после ухода из M-Sport. Тем не менее, Ожье не стал завершать карьеру, вместо этого сменив Citroen на Toyota. Новобранец M-Sport Эсапекка Лаппи признал, что такое решение 36-летнего гонщика его удивило.

«Я был удивлен тем, что Себ продолжил карьеру в этом сезоне, – сказал финн. – Я думал, он закончит. Видимо, поражение от Тянака в том году стало для него толчком. Не знаю, чем он планирует заняться после ралли, но точно будет где-то гоняться».

Лаппи признал, что многому научился у Ожье, проведя вместе с ним прошлый год в Citroen: «Мне повезло поработать с разными топ-пилотами за последние три года, и Себ стал вишенкой на торте. Его сильнее всего отличает концентрация на мелких деталях. Не в плане настроек машины, а в плане разных мелочей помимо пилотирования: команда, информация, выбор шин. Я такого прежде не видел, для меня это было полезно».