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Лаппи переиграл Ожье по итогам пятницы на Ралли Мексика

Два гонщика отдали соперникам всего одну победу на спецучастке по итогам дня – и смогли создать серьезный отрыв в общем зачете

Том Ховард
Автор:
Лаппи переиграл Ожье по итогам пятницы на Ралли Мексика
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После короткой зрительской программы в четверг, участники третьего этапа WRC приступили к серьезной борьбе на быстрых мексиканских грунтовках. Пятница стала дуэлью Эсапекки Лаппи на Hyundai и Себастьена Ожье на Toyota – они поочередно выигрывали спецучастки, продолжая спор за каждую секунду. 

При этом финн с самого утра вышел вперед, оставив позади первого лидера Отта Тянака, а маститый француз то подбирался к сопернику вплотную, то вновь чуть отступал назад. В итоге преимущество Лаппи, который одержал в общей сложности пять побед, к вечеру составило 5,3 секунды. 

Начался же день с катастрофы для команды M-Sport. На первом же допе дня ее лидер Тянак, открывавший канал, столкнулся с поломкой турбины, которая привела к потере мощности. Пьер-Луи Лубе, впервые выступавший за пределами Европы, «поймал» большой камень на обочине и оторвал колесо своей Puma, а джентельмен-драйвер Журден Сердеридис умудрился каким-то образом развернуться на 180 градусов и заглохнуть в самом узком месте, из-за чего судьям даже пришлось вывесить красные флаги.   

Борьбу из этой тройки смог продолжить лишь Тянак, но его отставание по итогам дня достигло 14 минут. 

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Третьим пятницу завершил Элфин Эванс на Toyota, опередивший на девять секунд Тьерри Невилля на Hyundai.

Действующий чемпион Калле Ровантпера, которому после поломки у Тянака пришлось весь день чистить дороги для соперников, пока занимает пятое место с минутным отставанием. 

После ним из представителей топового зачета в группе лидеров остается Дани Сордо – ветеран потерял время из-за прокола, но напомнил о себе, показав за рулем Hyundai лучшее время на финальном СУ пятницы. 

Такамото Кацута тоже выбил из гонки – впервые за очень долгое время молодой протеже Toyota разбил машину в аварии. 

В итоге до седьмого места в генеральной классификации поднялся лидер категории RC2 Гус Гринсмит на Skoda. Отстающий от него на восемь секунд Адриен Фурмо по иронии судьбы является сейчас сильнейшим гонщиком на Ford. 

Российский экипаж Николая Грязина попал в аварию на СУ4 – машина перевернулась, что привело к сходу с дистанции

Положение на Ралли Мексика после СУ10

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:25'12.0  
2 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:25'17.3 5.3
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:25'42.1 30.1
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:25'51.8 39.8
5 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:26'11.7 59.7
6 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:26'39.2 1'27.2
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 1:29'02.1 3'50.1
8 France Адриан Фурмо
France Александр Кория 		Ford Fiesta Rally2 RC2 1:29'10.6 3'58.6
9 Finland Эмиль Линдхольм
Реета Хямяляйнен 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:29'28.5 4'16.5
10 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:30'05.1 4'53.1
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Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи

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Том Ховард
Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи

Ожье вышел в лидеры Ралли Мексика после аварии Лаппи

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Тянак захватил лидерство в дебюте Ралли Мексика

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