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WRC / Ралли Монте-Карло Новости

«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло

Автор:
, News editor

Чемпион мира 2019 года отказался от продолжения борьбы на первом этапе WRC нового сезона после череды неудачных событий

«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло

Для марки Hyundai Ралли Монте-Карло с самого начала складывалось не лучшим образом, а субботний день вообще превратился в кошмар. 

Начав день пятым, лучший представитель команды Отт Тянак вынужден был сойти после богатой на события утренней секции, которая принесла эстонцу два прокола и аварию. Экипаж взял с собой на дистанцию всего одно запасное колесо, и после повреждения задней левой шины на первом же допе оказался в максимально невыгодной ситуации. 

На знаменитом перевале Систерон Тянак поскользнулся на льду и разбил передок машины, а затем проколол переднее правое колесо. Формат гонки не предусматривал дневного сервиса, что усугубило ситуацию. 

Когда Отт добрался до расположения команды, там пришли к выводу, что продолжение борьбы – хотя правила дают на это право – не имеет смысла. 

«Первый прокол стал одной из тех вещей, которые случаются в ралли, – объяснил гонщик. – Мы продолжили борьбу, но уже без запасок, потому пришлось ехать предельно аккуратно. К сожалению, на финальном спецeчастке [утренней секции], где было много льда, я допустил крошечную ошибку, которая очень дорого нам обошлась.  

Машина получила повреждения и стала терять охлаждающую жидкость. Мотор перегревался, из-за чего нам пришлось остановиться на дорожной секции. 

Жаль, что мы не сможем вернуться в гонку, но нам нужно вынести уроки из всего, что случилось, и использовать их в дальнейшем».

Заместитель главы команды Жюльен Монсе рассказал Motorsport.com, что выезд на старт всего с одним запасным колесом (правила разрешают брать два, но это лишний вес) был осознанным выбором: «Так делают часто. Я бы сказал, в половине случаев. Мы пошли на риск – скажем так, на просчитанный риск, но в нашем случае он, к сожалению, не оправдался».

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

Другой гонщик Hyundai Тьерри Невиль занимал четвертое место, когда вынужден был резко замедлиться из-за поломки амортизатора, экипажу даже пришлось провести ремонт подручными средствами.  

Бельгиец закончил субботу шестым, уступая лидирующему Себастьену Ожье почти восемь минут. 

Третью машину команды в тот же день разбил молодой Оливер Сольберг – он признался, что из-за попадающих в салон выхлопных газов просто утратил концентрацию. 

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Участникам Ралли Монте-Карло осталось преодолеть четыре финальных спецучастка. Гонка финиширует в середине воскресенья. 

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