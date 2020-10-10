Корова не помешала Сордо сохранить лидерство в Ралли Италия

Дани Сордо, пилотирующий автомобиль Hyundai i20, сохранил лидерство в Ралли Италия после двух субботних секций. Лидер гонки провел в целом спокойный день – хотя на самом первом допе дня ему пришлось объезжать стоящую на дороге корову. Впрочем, животное встретилось Сордо на хорошо просматривавшемся участке, что позволило пилоту вовремя сориентироваться и безопасно объехать живое препятствие.

Ближайшими преследователями испанца являются Себастьен Ожье на Toyota и Тьерри Невилль на еще одном Hyundai – но они отстают от лидера больше чем на полминуты и ведут борьбу друг с другом. По итогам пятницы француз опережал бельгийца на 0,8 секунды, к вечеру субботу разрыв вырос до 1,5 секунд – при этом стоит учесть, что за 6 субботних спецучастков два пилота успели трижды поменяться местами.

Попутно дуэлянты опередили занимавшего второе место Теему Сунинена: на втором спецучастке дня пилот Ford потерял время, возвращаясь на трассу из-за собственной ошибки (вдобавок обнаружив, что на автомобиле перестал корректно работать ручной тормоз). На этом же участке сошел Калле Рованпера, зацепив дерево задней частью своей Toyota. Это стало уже вторым заметным инцидентом для молодого финна: ранее он перевернул автомобиль по ходу шейкдауна (тестового спецучастка, не влияющего на результаты гонки).

Россиянин Николай Грязин после пятничного схода вернулся на трассу и проехал субботнюю дистанцию без особых приключений. Из-за штрафов за пропуск нескольких спецучастков даже в своей немногочисленной категории WRC 2 (в ней заявлено всего 6 экипажей) москвич занимает предпоследнее место с отставанием от лидера больше чем в 20 минут.