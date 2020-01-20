Контракт Грязина с Hyundai – это очень круто. Почему мы советуем следить за русским раллистом – и при чем тут свинья

В ближайший четверг чемпионат WRC откроет новый сезон – стартует знаменитое Ралли Монте-Карло. C интригой у раллистов нынче полный порядок: из семи пилотов, которые выступают в турнире по полной программе, пятеро в межсезонье сменили команды – включая чемпиона мира и бронзового призера. Но у российских болельщиков есть отдельная причина внимательно следить за происходящим на спецучастках, трамплинах и пунктах контроля времени.

Москвич Николай Грязин второй сезон подряд проведет в чемпионате мира, выступая в категории WRC 2 –.от нее уже всего один шаг до высшей лиги. В межсезонье Николай сменил Skoda Fabia на Hyundai i20, но что еще важнее – вместо частной команды россиянин будет представлять коллектив Hyundai Motorsport N. А это заставляет следить за выступлениями Николая вдвое внимательнее чем раньше. Мы нашли пять причин, по которым и вы не разочаруетесь, если будете кликать на новостях с упоминанием о Грязине.

Причина № 1. Мы уже шесть лет не видели русских в WRC

Если выступления россиян в Формуле 1 представляют собой вполне естественное чередование достижений и спадов, в среде российских поклонников WRC пока господствует разочарование. Да, на счету наших раллистов – точнее, одного-единственного Евгения Новикова – есть два призовых финиша на этапах чемпионата мира. То есть всего на два меньше, чем завоевали Квят и Петров в Ф1. Однако, во-первых, оба этих подиума были добыты аж семь лет назад. А во-вторых, на фоне того, насколько многообещающим было начало карьеры Новикова, два подиума выглядят «ударом на копейку» из расхожей поговорки.

Евгений был талантлив – что подтверждали уважаемые в мире ралли люди. У россиянина не было проблем с бюджетом – что позволило уже в 18 лет попасть в WRC (Себастьен Леб, к примеру, сделал это в 28). Новиков смог проявить себя вопреки неблагоприятным обстоятельствам. Будучи клиентом коллектива M-Sport, он не раз сталкивался с весьма легкомысленным отношением со стороны команды – начиная с назначения на роль гоночного инженера чуть ли не стажера и заканчивая хронически ломающимися домкратами. Что не помешало в 2012 году добыть те самые два подиума и набрать в полтора раза больше очков, чем товарищ по команде – а им, между прочим, был Тьери Невилль, сейчас являющийся одним из лидеров чемпионата мира.

В 2012 году Евгений Новиков закончил сезон на 6-м месте, а в 2013-м – на 7-м. Казалось бы, невелика разница – одна позиция в общем зачете. На деле же первый результат стал прорывом, а второй – разгромом Фото: XPB Images

В 2013 году Евгений стал пилотом основного состава M-Sport – и казалось, что до первой победы россиянина в WRC рукой подать. Но вместо этого все сошло на нет буквально за год. Сезон оказался провальным, потом в межсезонье не удалось собрать необходимый бюджет – и программа выступлений в чемпионате мира оказались под вопросом. По слухам, у Евгения была возможность остаться в обойме, пересев на автомобиль категории WRC 2 – но не лишенный самолюбия пилот решил, что ему такая техника уже не по рангу. Так что, после Ралли Великобритания 2013 года Новиков исчез из числа участников WRC раз и навсегда.

Причина № 2. У Николая Грязина есть почти все, чтобы добиться успеха

В прошлом году Николай выиграл в своей категории Ралли Финляндия. Эту победу можно считать знаковой – и не только потому, что москвич впервые победил на столь высоком уровне. На чрезвычайно быстром финском гравии очень важным, а то и ключевым преимуществом является опыт. Именно поэтому здесь время от времени выстреливают молодые скандинавы – начиная с Томми Мякинена и заканчивая Эсапеккой Лаппи, – а гениальные пилоты из-за пределов Скандинавии остаются не у дел.

С двумя подиумами (включая победу в Финляндии, где был сделан этот снимок) Николай Грязин закончил прошлый сезон на 4-м месте в своей категории WRC 2

Николай, впервые выступая на финском этапе WRC, избежал катастрофических ошибок – к примеру, той, что лишила победы Пьера-Луи Лубе: лидировавший с отрывом в минуту француз (будущий чемпион WRC 2) зрелищно убрался в деревья. Но при этом ехал Грязин далеко не шепотом: в последний день в борьбе за победу он весьма уверенно удержал за спиной гораздо более опытного финна Яри Хуттунена. С первого раза на столь специфичной трассе поймать близкий к идеалу компромисс между скоростью и риском – средненький пилот вряд ли смог бы совершить такое.

К тому же, говоря о Николае Грязине, нельзя забывать о его отце Станиславе Грязине – авторитетном раллисте, в свое время первым из россиян выигравшем этап раллийного чемпионата Европы. С одной стороны, Станислав прекрасно знает этот спорт изнутри, с другой – он мало похож на тех излишне восторженных пап, которые обвиняют в неудачах всех, кроме своего отпрыска. И наличие такого наставника, как Грязин-старший, существенно минимизирует риск, что Грязин-младший на подходе к вершине «потеряет берега».

Причина № 3. Контракт с Hyundai – настоящий прорыв в карьере Грязина

До недавнего времени выступления в ралли были частным проектом семьи Грязиных. Теоретически на свои деньги можно добраться и до WRC. Но, во-первых, нужных денег у Грязиных нет – об этом Николай сам рассказал Motorsport.com в интервью, которое мы опубликуем в среду. А во-вторых, в любом случае стать одним из лидеров чемпионата мира можно только в составе заводской команды. И чем раньше молодой пилот наладит контакт с такой командой – тем лучше для него.

Hyundai i20 считается машиной с хорошим потенциалом, но требующей определенной доводки. Это может, с одной стороны, помешать сразу же добиться первых успехов, а с другой – снизить прессинг на пилота Фото: Reynaud Guillaume

Конечно, нынешний контракт с Hyundai попадания в WRC не гарантирует. Прямо сейчас корейская команда дефицита талантов не испытывает: в новом сезоне в высшей лиге за нее будут выступать действующий чемпион мира, действующий вице-чемпион мира плюс (на отдельных этапах) лучший раллист всех времен и народов.

Но в любом случае выступление за заводскую команду в WRC 2 позволит чаще мелькать перед глазами нужных людей и демонстрировать им достоинства, заметить которые в иной ситуации было бы сложнее. К примеру, инженерная подготовка или умение находить общий язык с командой – вряд ли в прошлом сезоне глава Hyundai Андреа Адамо регулярно заглядывал в палатку прибалтийского коллектива SRT, чтобы понять, как со всем этим у Грязина. Теперь же руководство Hyundai Motorsport неизбежно будет интересоваться делами 22-летнего москвича.

Причина № 4. Грязин – гонщик, который вам наверняка запомнится и понравится

Первая же история, которую Николай расскажет вам о себе, вряд ли когда-нибудь выветрится из вашей памяти: пилот, выигравший этап чемпионата мира по ралли, долгое время пугался громкого звука мотора и отказывался сесть даже в карт! В детстве будущий раллист попал в дорожную аварию, после чего автомобили – даже несмотря на наличие отца-раллиста – не вызывали у Николая особого восторга. И за руль гоночного автомобиля сел только в 14 лет.

В последние несколько лет постоянным соавтором успехов Николая является челябинский штурман Ярослав Федоров

Открытый и общительный человек, не забывающий дома чувство юмора и не страдающий звездной болезнью. Имеющий в стенограмме экзотическую пометку «Лох» и час не общавшийся со штурманом после того, как обоим понравилась одна и та же девушка на подиуме (письмо с подтверждением есть в редакции!) – к Грязину очень быстро проникаешься симпатией, и чаще всего эта симпатия оказывается долгоиграющей.

Опять же, не каждый день встретишь гонщика, в экипаже которого наряду со штурманом есть... свинья. Кукла на руку по имени Порки – многолетний талисман Ярослава Федорова – сначала прославилась в среде российских раллистов, регулярно появляясь в посвященных выступлениям челябинца видеороликах. А потом отправилась и на зарубежные трассы. По словам Грязина, «на некоторых гонках ее узнают чаще, чем нас самих. А вообще, наличие свиньи на борту имеет свои плюсы – например, все неудачи можно свалить на нее».

Порки облегченно вздыхает на финише Ралли Германия, при подготовке к которому российский экипаж серьезно ошибся с настройками своей Skoda Fabia

Причина № 5. Мировое ралли – это просто круто

Ралли не может похвастаться ни рекордной максималкой, ни высокими средними скоростями, ни отчаянной контактной борьбой, ни дакаровскими запредельными нагрузками на спортсменов – но в одном с ралли не может сравниться ни одна гоночная дисциплина. В разнообразии дорог, по которым приходится ездить.

Покрытые льдом лесные дорожки в Швеции, убойные турецкие грунтовки, идеальный асфальт в Германии и разбитый – на Корсике, аргентинские броды и финские трамплины – и к каждой из этих дорог нужно найти свой подход, на каждой из них найти свой предел, который отделяет победу от катастрофы. А если что-то пойдет на так – приходится крутиться по парковке для зрителей или заливать пиво в радиатор. Так что, участников чемпионата мира – и Николая Грязина в частности – наверняка ждет более чем увлекательный сезон. Не верите – оцените фотографии, сделанные по ходу выступлений Николая Грязина на прошлогодних этапах чемпионата мира.