Команды пропустят Сафари, даже если ралли состоится

Организаторы чемпионата мира перенесли несколько этапов турнира из-за глобальной пандемии коронавируса. Ближайшей гонкой, в график проведения которой не было внесено изменений, после этого является Ралли Сафари – оно запланировано на середину июля.

Знаменитая африканская гонка вернулась в календарь после многолетней паузы – однако, как сообщает сайт Dirtfish.com, команды, выступающие в самом престижном классе, выступают против проведения этого этапа. «Даже если гонка состоится, мы не поедем, – сообщил сайту сотрудник одной из команд. – Мы недавно общались со страховыми компаниями на тему оформления полисов для наших сотрудников – нас просто на смех подняли».

По данным журналистов, на этой неделе состоится специальная телеконференция, посвященная ситуации с африканским этапом. Накануне этого совещания свою позицию журналистам изложил Андреа Адамо, руководитель команды Hyundai.

«Я знаю, что после этих моих слов начнется дискуссия – но я должен быть реалистом и думать о своих сотрудниках, – сообщил менеджер. – Мы уверены, что можем взять на себя ответственность в июле послать почти что человек в Кению? Я вот не уверен. В других обстоятельствах я отправился бы туда с удовольствием – но я не готов обеспечивать наше присутствие там любой ценой. Моя работа – принимать решения. Для этого надо иметь четкую картину происходящего, а у меня такой картины нет. Рисковать своими подчиненными не хочу».

Отдельным моментом является необходимость подготовки исключительно для «Сафари» автомобилей в особой комплектации.

«Я не понимаю, почему до сих пор гонку не отменили, – цитирует Dirtfish технического директора команды Toyota Тома Фаулера. – У нас по-прежнему в планах подготовка этих машин, детали для них вот-вот пойдут в производство. При этом многим приходится выкладываться сильнее обычного, выполняя требования своих стран оставаться дома и пытаясь сделать все необходимое для команды. Люди готовы на это пойти – но, по моим ощущениям, мы все это делаем для строительства машин, которые в итоге на старт так и не выйдут».