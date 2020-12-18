Команду Toyota в WRC возглавил Латвала
Пилот, ранее особо не проявлявший амбиций менеджера, должен будет вернуть коллективу командный титул
Компания Toyota объявила, что на посту руководителя заводской раллийной команды Томми Мякинена сменит еще один бывший участник чемпионата мира по ралли – Яри-Матти Латвала.
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35-летний финн провел свой последний полный сезон в WRC в прошлом году – причем на протяжении трех последних лет выступал именно за японский коллектив. Всего же Латвала присутствовал в высшей лиге чемпионата мира на протяжении 12 лет: приняв участие в 209-и ралли, он является самым опытным гонщиком в истории чемпионатов мира. В начале двухтысячных Яри-Матти считался одним из наиболее талантливых раллистов своего поколения – и на фоне высоких ожиданий реальные результаты выступлений пилота оказались скорее разочаровывающими.
Финн не раз и не два упускал возможность показать хороший результат, попадая в аварии и другие инциденты. В итоге, одержав 18 побед в гонках, Латвала ни разу не смог стать чемпионом мира. Трижды он заканчивал сезон вице-чемпионом, но два этих титула были добыты в составе доминирующего в WRC коллектива Volkswagen – таким образом, их можно расценивать скорее как поражения от товарища по команде Себастьена Ожье, оба раза становившегося чемпионом.
Президент японской компании Акио Тойода в пресс-релизе сообщил, что Латвала «первым пришел на ум», когда зашла речь о поиске преемника для готовившегося отойти от дел Мякинена. Стоит упомянуть, что ранее финн не проявлял серьезных амбиций в сфере руководства гоночными командами. Латвала владеет компанией Latvala Motorsport – но та занимается главным образом организацией тренировок для начинающих пилотов и корпоративных мероприятий с ездой на немолодых раллийных машинах.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Яри-Матти Латвала
|Команды
|Toyota Gazoo Racing
|Автор
|Кирилл Качнов