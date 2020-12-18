Команду Toyota в WRC возглавил Латвала

Компания Toyota объявила, что на посту руководителя заводской раллийной команды Томми Мякинена сменит еще один бывший участник чемпионата мира по ралли – Яри-Матти Латвала.

35-летний финн провел свой последний полный сезон в WRC в прошлом году – причем на протяжении трех последних лет выступал именно за японский коллектив. Всего же Латвала присутствовал в высшей лиге чемпионата мира на протяжении 12 лет: приняв участие в 209-и ралли, он является самым опытным гонщиком в истории чемпионатов мира. В начале двухтысячных Яри-Матти считался одним из наиболее талантливых раллистов своего поколения – и на фоне высоких ожиданий реальные результаты выступлений пилота оказались скорее разочаровывающими.

Финн не раз и не два упускал возможность показать хороший результат, попадая в аварии и другие инциденты. В итоге, одержав 18 побед в гонках, Латвала ни разу не смог стать чемпионом мира. Трижды он заканчивал сезон вице-чемпионом, но два этих титула были добыты в составе доминирующего в WRC коллектива Volkswagen – таким образом, их можно расценивать скорее как поражения от товарища по команде Себастьена Ожье, оба раза становившегося чемпионом.

Президент японской компании Акио Тойода в пресс-релизе сообщил, что Латвала «первым пришел на ум», когда зашла речь о поиске преемника для готовившегося отойти от дел Мякинена. Стоит упомянуть, что ранее финн не проявлял серьезных амбиций в сфере руководства гоночными командами. Латвала владеет компанией Latvala Motorsport – но та занимается главным образом организацией тренировок для начинающих пилотов и корпоративных мероприятий с ездой на немолодых раллийных машинах.