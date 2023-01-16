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Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC

В чемпионате-2023 гоночные Ford Puma британского коллектива будут нести ливрею Red Bull

Том Ховард
Автор:
, News editor
Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC
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M-Sport, которая традиционно строит гоночную технику при поддержке Ford, проведет предстоящий раллийный сезон всего с двумя постоянными экипажами. За руль Puma сядут чемпион мира 2019 года Отт Тянак, который вернулся в коллектив после большой паузы, и молодой француз Пьер-Луи Лубэ, получивший полноценный контракт после отдельных стартов годом ранее. 

Так как оба входят в число официальных атлетов Red Bull, машина получила ливрею с крупным красным быком на сине-голубом фоне. 

Несмотря на все усилия, M-Sport пока не удалось договориться о выступлениях с Себастьеном Лебом, который год назад принес команде победу на Ралли Монте-Карло. Также команду покинул Гус Гринсмит

При этом на пяти этапах за руль сядет 58-летний пилот-любитель Журден Сердеридис. 

Минувший сезон M-Sport завершила третьей в зачете команд, значительно уступив Toyota и Hyundai. Победа Леба так и осталась единственной, после Монте-Карло заметным успехом британцев стало лишь второе место Крейга Брина на Сардинии.

Новый сезон WRC стартует уже на этой неделе. 

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