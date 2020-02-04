Команда Леба хочет выступать в ERC

Команда девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Леба хочет выступать в европейской серии ERC. Sebastien Loeb Racing уже принимала участие в различных кольцевых и раллийных дисциплинах, а также помогла бельгийцу Вильяму Вагнеру стать четвертым в чемпионате Франции по ралли в прошлом году.

«У нас команда крайне опытных профессионалов и есть возможность предоставлять крайне профессиональные услуги клиентским пилотам, – рассказал технический менеджер команды Жан-Филипп Николао Motorsport Week. – Мы следили за ERC в последние годы и теперь хотели бы стать частью чемпионата».

Отметим, что сам Леб сейчас выступает в WRC за команду Hyundai.