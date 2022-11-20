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После того, как Отт Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai и отказе от выступлений в предстоящем сезоне WRC по личным причинам, производителю потребовалось найти эстонцу замену.

Учитывая, что ранее Hyundai покинул Оливер Сольберг, кадровая ситуация оказалась особенно сложной. Однако команда использовала хорошо известный прием: переманила к себе гонщиков из стана конкурентов.

В итоге вместо Тянака за Hyundai поедет выступавший прежде за Toyota Эсапекка Лаппи, а третью машину с ветераном Дани Сордо будет делить экс-лидер M-Sport Ford Крейг Брин.

Переход финна Лаппи не стал сюрпризом: в Toyota тот выступал лишь на отдельных этапах, потому на предложение Hyundai о полноценной программе ответил согласием. В 2022-м Эсапекка стартовал в семи гонках WRC, три из которых закончил на подиуме.

Брину ради выступлений за корейцев пришлось разорвать действующее соглашение с M-Sport. Он ушел в эту команду после трех сезонов с Hyundai, но чемионат-22 оказался для ирландца сложным, он лишь дважды побывал на призовом пьедестале.

Как именно Крейг поделит этапы с Дани Сордо, которого ждет 19-й сезон в WRC, пока неизвестно.

Такамото Кацута, Аарон Джонстон, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

В Toyota нашли ответ

Японская команда уже объявила, как будет действовать после потери Лаппи. Главные гонщики коллектива – чемпион мира Калле Рованпера и Элфин Эванс – продолжат выступления, а третью машину будут делить обладатель восьми титулов Себастьен Ожье и получивший повышение Такамото Кацута.

Прежде японский гонщик никогда не входил в тройку, которая приносит производителю очки. При этом он провел прошедший чемпионат сильно и ровно – всего один сход, стабильные финиши в пятерке и два подиума. В общем зачете 29-летний Кацута занял отличное пятое место.

Глава Toyota Яри-Матти Латвала подтвердил, что два подиума были для Такамото необходимым условием для продвижения, и пилот выполнил его, когда закончил третьим финал сезона, свою домашнюю гонку.

Одновременно стало известно, что 38-летний Ожье решил расширить программу с шести гонок в нынешнем сезоне до семи, что составляет ровно половину календаря. Француз продолжит выступать с новым штурманом Венсаном Ландэ, который дебютировал в правом кресле Toyota в Японии.

Уже известно, что Ожье планирует начать сезон на Ралли Монте-Карло. В этой гонке и на всех тех, где он выйдет на старт, Кацута будет пилотировать четвертую машину команды. В отсутствии Себа Такамото станет третьим гонщиком.

При этом у Toyota на всех этапах будет по четыре экипажа. На тех ралли, куда не приедет Ожье, место в команде будут сдавать в аренду тем, кто готов заплатить за такую возможность

Новый сезон мирового ралли по традиции стартует во второй половине января в Монте-Карло.