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WRC Новости

Хронометристов WRC обворовали второй раз за год

В Австралии украли 70 секундомеров и два фургона

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Хронометристов WRC обворовали второй раз за год
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Компания RallySafe, которая является официальным хронометристом чемпионата мира по ралли WRC и дружественных ему национальных серий, заявила об ограблении в Австралии. Злоумышленники похитили в Мельбурне фургон и трейлер: в первом находилось 70 устройств для определения времени прохождения отрезка на спецучастке, пишет DirtFish.com.

Преступление произошло в Австралии в прошлый уик-энд. Пропажа не затронет организаторов этапов чемпионата мира, но может негативно сказаться на локальных гонках в самой Австралии и в Новой Зеландии.

Это уже второе преступление против RallySafe в регионе этом году. В феврале на острове Тасмания злоумышленники ворвались в офис компании и вынесли деньги, ноутбуки, паспорта и мобильные телефоны. Электроника в последствии была обнаружена в реке в километре от мета преступления.

Если вы (неожиданно) читаете нас в Австралии, знаете что-то о преступлении и хотите помочь, то RallySafe просит вас написать об этом по адресу abbey@rallysafe.com.au

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