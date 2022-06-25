Рованпера укрепил лидерство после аварийного дня на Ралли Сафари

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Суббота на кенийском этапе мирового ралли стала напоминанием о том, какими эти гонки были несколько десятилетий назад: на очень жестких для техники спецучастках в саванне почти никому не удалось избежать проблем.

День прошен под знаком погони Элфина Эванса за своим партнером по Toyota Калле Рованперой. Оба признавались, что сами не понимают, как им удается ехать настолько быстро и при этом сохранять машину в целости.

Однако на предпоследнем СУ у валлийца отказали стеклоочистители, и в густой песчанной пыли тот потерял в общей сложности 25 секунд, из-за чего отрыв в паре лидеров, который до этого почти не менялся, разом вырос до 40 секунд.

Третье и четвертое места также у гонщиков Toyota – Такамото Кацута, несмотря на прокол, не так и сильно отстает от Эванса, а Себастьену Ожье никак не удается отыграть потерянное накануне время.

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Впрочем, все это просто цветочки по сравнению с тем, как гонка складывается для Hyundai. Вышедший было на третье место лидер корейцев Отт Тянак утром сошел из-за поломки в трансмиссии, а его партнер по команде Тьерри Невилль, тоже поднявшийся в зону подиума, на последнем допе дня не смог увернуться от огромного дерева.

Еще один гонщик Hyundai Оливер Сольберг продолжает двигаться к финишу, собирая при этом все мыслимые поломки и неприятности. Его отставание уже превысило десять минут, но пока сын чемпиона WRC Петтера Сольберга все равно идет пятым.

В M-Sport Ford после схода в полном составе днем ранее все четверо пилотов вернулись в борьбу по системе SuperRally. Но на первом же спецучастке дня Адриен Фурмо налетел на большой камень, а Гус Гринсмит перевернулся.

Позже по ходу дня Себастьен Леб потерял время из-за прокола и поломки подвески, и лишь единственный «выживший» Крейг Брин теперь идет шестым.

Результаты гонки определит финальный день – на воскресенье намечены еще шесть скоростных участков.

Положение в Ралли Кения после СУ13