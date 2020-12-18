Катсута выступит в WRC на полном расписании

Команда Toyota объявила, что в следующем году выставит по четыре экипажа на всех этапах чемпионата мира по ралли. Пилоты останутся теми же, что и в прошлом году – Себастьен Ожье, Элфин Эванс, Калле Рованпера и Такамото Кацута.

Это значит, что японский пилот впервые в своей карьере проведет в чемпионате мира полный сезон. В этом году Кацута стартовал в 5-ти из 7-ми этапов. Гонщик начал сезон с 7-го места на Ралли Монте-Карло – но этот результат так и остался лучшим до конца года. В трех гонках пилот попадал в серьезные аварии – из-за чего дважды не смог добраться до финиша.

Напарником японского спортсмена третий сезон подряд будет британский штурман Дэниэл Барритт.