Катсута выступит в WRC на полном расписании
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Через несколько дней после объявления о приходе в Ф1 Юки Цуноды для японских болельщиков появилась еще одна хорошая новость
Команда Toyota объявила, что в следующем году выставит по четыре экипажа на всех этапах чемпионата мира по ралли. Пилоты останутся теми же, что и в прошлом году – Себастьен Ожье, Элфин Эванс, Калле Рованпера и Такамото Кацута.
Это значит, что японский пилот впервые в своей карьере проведет в чемпионате мира полный сезон. В этом году Кацута стартовал в 5-ти из 7-ми этапов. Гонщик начал сезон с 7-го места на Ралли Монте-Карло – но этот результат так и остался лучшим до конца года. В трех гонках пилот попадал в серьезные аварии – из-за чего дважды не смог добраться до финиша.
Напарником японского спортсмена третий сезон подряд будет британский штурман Дэниэл Барритт.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Такамото Катсута
|Команды
|Toyota Gazoo Racing
|Автор
|Кирилл Качнов
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Катсута выступит в WRC на полном расписании
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