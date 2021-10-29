Кацута проведет сезон-2022 в Toyota WRC с новым штурманом

Сделанное в пятницу объявление не стало сюрпризом. 28-летний Кацута не просто выступает за Toyota в мировом ралли, но и входит в программу поддержки автопроизводителя, потому продолжение сотрудничества с ним было ожидаемым.

В нынешнем сезоне WRC Кацута заработал очки в шести первых гонках подряд. Он финишировал четвертым в Португалии и Италии, а затем занял отличное второе место на кенийском Ралли Сафари.

И хотя после этой гонки Такамото заработал в четырех стартах всего два очка, он явно оправдывает ожидания команды.

При этом японец проведет сезон-2022 в паре с Аароном Джонстоном. Три предыдущих года японцу ассистировал Даниэль Барритт, но он получил травмы спины и шеи в аварии на эстонском этапе и вынужден был провести какое-то время без гонок.

Кацута попробовал выступать с Китоном Уильямсом, а на недавнем этапе в Испании правое кресло его Toyota занял Аарон Джонстон. Именно с ним японский гонщик и поедет в 2022 году.

Такамото Кацута, Аарон Джонстон Фото: Такамото Кацута

«Я очень жду нового сезона и перехода на машины следующего поколения, – цитирует Такамоту пресс-служба. – Многое изменится, и мне очень интересно понять свои ощущения от нового автомобиля и понять, чего мы сможем добиться.

Будет здорово продолжить сотрудничество с Аароном, с которым у нас уже сложились хорошие отношения. Уверен, в дальнейшем они станут только сильнее.

Также хочу поблагодарить Дэна [Барритта] за всю ты поддержку, которую получил от него с 2016 года. Без него я бы не достиг всего того, что мы смогли сделать вместе. Он дал мне множество советов, у нас было много забавных моментов, а сейчас мы продолжим работу с ним, но уже вне машины».

Ранее в Toyota уже подтвердили контракты с Элфином Эвансом и Калле Рованперой, а еще одной машиной будут по очереди управлять лидер нынешнего сезона, семикратный чемпион WRC Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи.

У участников мирового ралли в нынешнем сезоне впереди решающий этап, который пройдет в Монце 19-21 ноября.