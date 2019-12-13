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WRC / Новость

Кацута проедет 8 этапов чемпионата мира на машине WRC

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Кацута проедет 8 этапов чемпионата мира на машине WRC
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13 дек. 2019 г., 11:25

Японский гонщик начнет следующий сезон с выступления на Ралли Монте-Карло, после чего проедет еще шесть европейских гонок – а также станет одним из участников домашнего этапа чемпионата мира.

С момента возвращения марки Toyota в чемпионат мира по ралли ключевыми пилотами заводской команды являются европейские спортсмены. Однако руководство компании не теряет надежды, что однажды за рулем японского автомобиля победы сможет одерживать японский гонщик. В настоящий момент наиболее перспективным с этой точки зрения менеджеры Toyota считают 26-летнего Такамото Кацуту.

В последние три года японец регулярно выходил на старт этапов чемпионата мира на Ford Fiesta категории WRC 2 – причем машину обслуживал финский коллектив Tommi Makinen Racing, ставший в свое время базой для формирования заводской раллийной команды Toyota. За это время Кацута выиграл две гонки – и наградой для спортсмена в этом году стали два старта за рулем хэтчбека Yaris WRC. Причем первая же гонка – Ралли Германия – принесла пилоту финиш на 10-м месте.

На следующий сезон для гонщика подготовлена еще более серьезная программа – на автомобиле категории WRC японец выступит в 8 этапах чемпионата мира. В их число входят 7 европейских гонок (Монте-Карло, Швеция, Португалия, Италия, Германия, Великобритания) – а также домашняя для Кацуты японская гонка, возвращающаяся в календарь чемпионата.

Официально автомобиль для японского спортсмена будет выставляться на старт командой Tommi Makinen Racing, однако по сути заниматься обслуживанием машины будет заводская команда японской марки.

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Джакомо Раули

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