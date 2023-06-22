Кацута перевернулся не тестовом СУ Ралли Кения: фото и видео

«Мы трижды проезжали тестовый спецучасток, – рассказал японец из Toyota. – На дистанции есть правая шпилька, а перед ней – небольшая кочка. На третьем прохождении мы попали на эту кочку с уже нажатым тормозом и чуть повернутыми колесами…»

Сам гонщик и его штурман Аарон Джонстон не пострадали, команда уже заявила, что их машина тоже будет восстановлена к старту.

Борьба на Ралли Кения стартует уже в четверг и продлится четыре дня.

Toyota GR Yaris Rally1 экипажа Такамото Кацута, Аарон ДЖонстон после аварии Фото: Том Ховард