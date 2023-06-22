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Кацута перевернулся не тестовом СУ Ралли Кения: фото и видео

В этот уик-энд участники мирового ралли выступят в самой экзотической гонке сезона. Для Такамото Кацуты приготовления к ней пошли немного не по плану

Такамото Кацута, Аарон ДЖонстон, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

«Мы трижды проезжали тестовый спецучасток, – рассказал японец из Toyota. – На дистанции есть правая шпилька, а перед ней – небольшая кочка. На третьем прохождении мы попали на эту кочку с уже нажатым тормозом и чуть повернутыми колесами…»

Сам гонщик и его штурман Аарон Джонстон не пострадали, команда уже заявила, что их машина тоже будет восстановлена к старту. 

Борьба на Ралли Кения стартует уже в четверг и продлится четыре дня. 

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Фото: Том Ховард

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