Кацута перевернулся не тестовом СУ Ралли Кения: фото и видео
В этот уик-энд участники мирового ралли выступят в самой экзотической гонке сезона. Для Такамото Кацуты приготовления к ней пошли немного не по плану
«Мы трижды проезжали тестовый спецучасток, – рассказал японец из Toyota. – На дистанции есть правая шпилька, а перед ней – небольшая кочка. На третьем прохождении мы попали на эту кочку с уже нажатым тормозом и чуть повернутыми колесами…»
Сам гонщик и его штурман Аарон Джонстон не пострадали, команда уже заявила, что их машина тоже будет восстановлена к старту.
Борьба на Ралли Кения стартует уже в четверг и продлится четыре дня.
Toyota GR Yaris Rally1 экипажа Такамото Кацута, Аарон ДЖонстон после аварии
Фото: Том Ховард
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