Международная автомобильная федерация опубликовала календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год. Участникам турнира в следующем году предстоит провести 12 этапов, из которых за пределами Европы пройдут только три гонки.

Пожалуй, главной новостью стало появление в календаре Ралли Хорватия – на территории этой восточноевропейской страны этап мирового первенства пройдет впервые. Также обращает на себя внимание, что место в календаре сохранила гонка в Эстонии – хотя в этом сезоне она появилась в расписании во многом как замена не состоявшегося Ралли Финляндия. Теперь же этапы WRC пройдут на обоих берегах Финского залива с интервалом в две недели.

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Из трех американских гонок в календаре осталась только одна. Главной причиной стало нежелание организаторов чемпионата весной проводить соревнования за пределами Европы – на случай того, если связанные с коронавирусом ограничения еще не будут до конца сняты. Между тем, гонки в Америке обычно проходят именно весной. Ралли Чили в итоге перенесли на сентябрь – а вот для организаторов гонок в Мексике и Аргентине такой вариант действий оказался неприемлемым.

Еще два заокеанских этапа пройдут в Кении и Японии. При этом кенийское Ралли Сафари вновь станет этапом чемпионата мира после паузы длиной почти в 20 лет. Возвращение африканской гонки в календарь WRC должно было состояться в нынешнем году – однако гонка была отменена из-за пандемии.

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Календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год