Календарь WRC на 2021 год представлен официально. В нем есть Ралли Хорватия
Впервые в истории один из этапов мирового первенства пройдет в Хорватии
Международная автомобильная федерация опубликовала календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год. Участникам турнира в следующем году предстоит провести 12 этапов, из которых за пределами Европы пройдут только три гонки.
Пожалуй, главной новостью стало появление в календаре Ралли Хорватия – на территории этой восточноевропейской страны этап мирового первенства пройдет впервые. Также обращает на себя внимание, что место в календаре сохранила гонка в Эстонии – хотя в этом сезоне она появилась в расписании во многом как замена не состоявшегося Ралли Финляндия. Теперь же этапы WRC пройдут на обоих берегах Финского залива с интервалом в две недели.
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Из трех американских гонок в календаре осталась только одна. Главной причиной стало нежелание организаторов чемпионата весной проводить соревнования за пределами Европы – на случай того, если связанные с коронавирусом ограничения еще не будут до конца сняты. Между тем, гонки в Америке обычно проходят именно весной. Ралли Чили в итоге перенесли на сентябрь – а вот для организаторов гонок в Мексике и Аргентине такой вариант действий оказался неприемлемым.
Еще два заокеанских этапа пройдут в Кении и Японии. При этом кенийское Ралли Сафари вновь станет этапом чемпионата мира после паузы длиной почти в 20 лет. Возвращение африканской гонки в календарь WRC должно было состояться в нынешнем году – однако гонка была отменена из-за пандемии.
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Календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год
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Ралли Монте-Карло
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21-24 января
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Ралли Швеция
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11-14 февраля
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Ралли Хорватия
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22-25 апреля
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Ралли Португалия
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20-23 мая
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Ралли Италия
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3-6 июня
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Ралли Кения
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24-27 июня
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Ралли Эстония
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15-18 июля
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Ралли Финляндия
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29 июля – 1 августа
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Ралли Великобритания
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19-22 августа
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Ралли Чили
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9-12 сентября
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Ралли Испания
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14-17 октября
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Ралли Япония
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11-14 ноября
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Кирилл Качнов