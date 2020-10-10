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WRC / Новость

Календарь WRC на 2021 год представлен официально. В нем есть Ралли Хорватия

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Календарь WRC на 2021 год представлен официально. В нем есть Ралли Хорватия
Автор:
, Главный редактор

Впервые в истории один из этапов мирового первенства пройдет в Хорватии

Международная автомобильная федерация опубликовала календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год. Участникам турнира в следующем году предстоит провести 12 этапов, из которых за пределами Европы пройдут только три гонки.

Пожалуй, главной новостью стало появление в календаре Ралли Хорватия – на территории этой восточноевропейской страны этап мирового первенства пройдет впервые. Также обращает на себя внимание, что место в календаре сохранила гонка в Эстонии – хотя в этом сезоне она появилась в расписании во многом как замена не состоявшегося Ралли Финляндия. Теперь же этапы WRC пройдут на обоих берегах Финского залива с интервалом в две недели.

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Из трех американских гонок в календаре осталась только одна. Главной причиной стало нежелание организаторов чемпионата весной проводить соревнования за пределами Европы – на случай того, если связанные с коронавирусом ограничения еще не будут до конца сняты. Между тем, гонки в Америке обычно проходят именно весной. Ралли Чили в итоге перенесли на сентябрь – а вот для организаторов гонок в Мексике и Аргентине такой вариант действий оказался неприемлемым.

Еще два заокеанских этапа пройдут в Кении и Японии. При этом кенийское Ралли Сафари вновь станет этапом чемпионата мира после паузы длиной почти в 20 лет. Возвращение африканской гонки в календарь WRC должно было состояться в нынешнем году – однако гонка была отменена из-за пандемии.

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Календарь чемпионата мира по ралли на 2021 год

Monaco Ралли Монте-Карло

21-24 января   

Sweden Ралли Швеция

11-14 февраля

Croatia (Hrvatska) Ралли Хорватия

22-25 апреля         

Portugal Ралли Португалия

20-23 мая         

Italy Ралли Италия

3-6 июня             

Kenya Ралли Кения

24-27 июня         

Estonia Ралли Эстония

15-18 июля          

Finland Ралли Финляндия

29 июля – 1 августа           

United Kingdom Ралли Великобритания

19-22 августа    

Chile Ралли Чили

9-12 сентября             

Spain Ралли Испания

14-17 октября  

Japan Ралли Япония

11-14 ноября
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Об этой статье

Серия WRC
Автор Кирилл Качнов

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