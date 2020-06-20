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WRC / Новость

Календарь WRC на 2021 год потерял половину гонок

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Календарь WRC на 2021 год потерял половину гонок
Автор:
, Репортер, Индия
20 июн. 2020 г., 11:10

В расписании чемпионата мира по ралли осталось всего девять этапов

Сезон WRC-2021 может стать самым коротким за много лет. Автоспортивный совет FIA утвердил календарь чемпионата мира по ралли на следующий сезон. Из расписания исчезли шесть этапов из 13, то есть почти половина всех ралли.

WRC потерял ралли в Мексике, Великобритании, Новой Зеландии, Аргентине, Турции и Германии. Вместо них в график попали этапы в Австралии и Испании. В итоге календарь-2021 насчитывает девять гонок вместо 13 в 2020-м. В версии FIA нет дат будущих этапов: календарь обнародован в виде простого списка. 

Опубликованный FIA календарь WRC-2021:

Ралли

Покрытие

MonacoМонте-Карло*

Асфальт

FinlandФинляндия

Гравий

PortugalПортугалия

Гравий

SwedenШвеция

Снег

KenyaКения

Гравий

SpainИспания

Асфальт

ItalyИталия

Гравий

JapanЯпония

Асфальт

AustraliaАвстралия**

Гравий

*остается под вопросом до заключения контракта

**новое место проведения, но тот же организатор

Автоспортивный совет FIA также принял две поправки, уменьшающие расходы участников WRC. Во-первых, в том случае, если в сезоне-2020 не удастся провести больше восьми этапов, командам запретят использовать больше двух двигателей. Прежде максимально возможное число моторов на сезон ограничивалось тремя.

Во-вторых, в чемпионате ограничили тесты. Теперь каждый пилот, который выступает за заводскую команду в WRC, сможет провести не более одного дня испытаний перед каждым европейским этапом.

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Рахит Тукрал

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