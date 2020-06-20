Календарь WRC на 2021 год потерял половину гонок

Сезон WRC-2021 может стать самым коротким за много лет. Автоспортивный совет FIA утвердил календарь чемпионата мира по ралли на следующий сезон. Из расписания исчезли шесть этапов из 13, то есть почти половина всех ралли.

WRC потерял ралли в Мексике, Великобритании, Новой Зеландии, Аргентине, Турции и Германии. Вместо них в график попали этапы в Австралии и Испании. В итоге календарь-2021 насчитывает девять гонок вместо 13 в 2020-м. В версии FIA нет дат будущих этапов: календарь обнародован в виде простого списка.

Опубликованный FIA календарь WRC-2021:

Ралли Покрытие Монте-Карло* Асфальт Финляндия Гравий Португалия Гравий Швеция Снег Кения Гравий Испания Асфальт Италия Гравий Япония Асфальт Австралия** Гравий

*остается под вопросом до заключения контракта

**новое место проведения, но тот же организатор

Автоспортивный совет FIA также принял две поправки, уменьшающие расходы участников WRC. Во-первых, в том случае, если в сезоне-2020 не удастся провести больше восьми этапов, командам запретят использовать больше двух двигателей. Прежде максимально возможное число моторов на сезон ограничивалось тремя.

Во-вторых, в чемпионате ограничили тесты. Теперь каждый пилот, который выступает за заводскую команду в WRC, сможет провести не более одного дня испытаний перед каждым европейским этапом.