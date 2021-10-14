«Как Формула Е на проселке». Раллист оценил машину WRC 2022 года

Со следующего сезона в чемпионате мира по ралли в топ-классе будут участвовать новые машины с гибридной силовой установкой категории Ралли1. Их мощность составит 500 лошадиных сил, из которых до 136 л.с. будет приходиться на электрическую тягу.

Гибридные силовые установки уже много лет применяются в Формуле 1, однако раллисты к особенностям пилотирования такой техники пока не готовы, уверен гонщик Hyundai Тьерри Невилль, который уже протестировал прототип Hyundai i20 2022 года. По его словам, это больше похоже даже не на Формулу 1, а на полностью электрическую Формулу Е.

«Это как Формула Е на раллийной проселочной дороге, – сказал Невилль. – Пока, конечно, рано говорить, как оно будет. Многое в гибридной системе пока просто не работает. Так что сложно дать полноценную оценку. Но для меня это определенно вызов с точки зрения техники пилотирования.

Проблема в том, что теперь при торможении нужно думать о том, чтобы запасти энергию за счет рекуперации, чтобы потом использовать ее при разгоне. И если ты этого не сделаешь, то окажешься без дополнительной мощности на выходе из поворота, а это сделает весь маневр непредсказуемым.

В то же время при разгоне наступает момент, когда батарея садится, и ты теряешь мощность в тот момент, когда не ожидаешь этого. Но опять же, система еще будет дорабатываться.

Не уверен, что кто-то будет в восторге от новых машин. Единственное, что вдохновляет меня, это то, что никто не будет готов к новой технике и никто не знает, что будет в следующем году».

Дополнительная информация: Том Ховард