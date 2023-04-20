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Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине

Команда проведет Ралли Хорватия в особой раскраске, посвященной ее погибшему гонщику

Том Ховард
Автор:
Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине

Крейг Брин попал в смертельную аварию на тестах перед четвертым этапом WRC. После консультаций с его семьей и штурманом Джеймсом Фултоном в команде решили не отказываться от выступлений – и посвятить гонку памяти ирландца. 

Экипажи Тьерри Невилля и Эсапекки Лаппи выведут на старт хэтчбеки i20 N в цветах национального триколора Ирландии, а его собственная машина будет выставлена в сервис-парке. Кроме того, автомобили всех участников ралли получат специальную наклейку в память о Брине. 

«Не забывайте получать удовольствие. Вы должны делать это, ведь жизнь слишком коротка», – такую надпись в предстоящий уик-энд можно будет увидеть на машинах Hyundai. 

«Мы выступим в гонке прежде всего в память о Крейге, о его невероятной жизни и таланте, – сказал глава коллектива Сириль Абитбуль. – Крейг был истинным ирландцем и настоящим представителем своей страны в ралли. Так что наша ливрея в его честь повторит цвета ирландского флага».

Перед стартом гонки память Брина почтят минутой молчания.

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Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине
1/6

Фотограф: Без авторства

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине
2/6

Фотограф: Якуб Поймич

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине
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Фотограф: Без авторства

Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
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Фотограф: Якуб Поймич

Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
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Фотограф: Якуб Поймич

Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
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Фотограф: Якуб Поймич

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