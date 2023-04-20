Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине

Крейг Брин попал в смертельную аварию на тестах перед четвертым этапом WRC. После консультаций с его семьей и штурманом Джеймсом Фултоном в команде решили не отказываться от выступлений – и посвятить гонку памяти ирландца.

Экипажи Тьерри Невилля и Эсапекки Лаппи выведут на старт хэтчбеки i20 N в цветах национального триколора Ирландии, а его собственная машина будет выставлена в сервис-парке. Кроме того, автомобили всех участников ралли получат специальную наклейку в память о Брине.

«Не забывайте получать удовольствие. Вы должны делать это, ведь жизнь слишком коротка», – такую надпись в предстоящий уик-энд можно будет увидеть на машинах Hyundai.

«Мы выступим в гонке прежде всего в память о Крейге, о его невероятной жизни и таланте, – сказал глава коллектива Сириль Абитбуль. – Крейг был истинным ирландцем и настоящим представителем своей страны в ралли. Так что наша ливрея в его честь повторит цвета ирландского флага».

Перед стартом гонки память Брина почтят минутой молчания.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине 1 / 6 Фотограф: Без авторства Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине 2 / 6 Фотограф: Якуб Поймич Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, ливрея в память о Крейге Брине 3 / 6 Фотограф: Без авторства Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 4 / 6 Фотограф: Якуб Поймич Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 5 / 6 Фотограф: Якуб Поймич Машина Крейга Брина и Джеймса Фултона, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 6 / 6 Фотограф: Якуб Поймич