Кадр дня: особая ливрея Hyundai в память о Брине
Команда проведет Ралли Хорватия в особой раскраске, посвященной ее погибшему гонщику
Крейг Брин попал в смертельную аварию на тестах перед четвертым этапом WRC. После консультаций с его семьей и штурманом Джеймсом Фултоном в команде решили не отказываться от выступлений – и посвятить гонку памяти ирландца.
Экипажи Тьерри Невилля и Эсапекки Лаппи выведут на старт хэтчбеки i20 N в цветах национального триколора Ирландии, а его собственная машина будет выставлена в сервис-парке. Кроме того, автомобили всех участников ралли получат специальную наклейку в память о Брине.
«Не забывайте получать удовольствие. Вы должны делать это, ведь жизнь слишком коротка», – такую надпись в предстоящий уик-энд можно будет увидеть на машинах Hyundai.
«Мы выступим в гонке прежде всего в память о Крейге, о его невероятной жизни и таланте, – сказал глава коллектива Сириль Абитбуль. – Крейг был истинным ирландцем и настоящим представителем своей страны в ралли. Так что наша ливрея в его честь повторит цвета ирландского флага».
Перед стартом гонки память Брина почтят минутой молчания.
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Якуб Поймич
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Якуб Поймич
Фотограф: Якуб Поймич
Фотограф: Якуб Поймич
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