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WRC / Ралли Финляндия Новости

Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим

Экс-пилот Формулы 1 проедет дистанцию бельгийского этапа на машине класса WRC2

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Йос Ферстаппен поехал в ралли: Сын назвал меня сумасшедшим
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В этот уик-энд в Бельгии проходит этап чемпионата мира по ралли, совмещенный с этапом национального первенства страны. В зачете последнего, на Citroen C3 класса WRC2 стартует экс-пилот Формулы 1, отец действующего чемпиона Ф1 Йос Ферстаппен.

Старший Ферстаппен впервые выступил в ралли полтора года назад и с тех пор участвовал только в пяти заездах. Естественно, его спросили о том, что его сын Макс думает по этому поводу.

«Он считает меня сумасшедшим, – признался голландец. – Но все же он понимает, что это прикольно. Пока он видит, что я получаю удовольствие, он меня поддерживает.

Когда ты чувствуешь машину, то не важно, что ты пилотируешь. Мы как то были с ним вместе на трек-дне, и Макс был так быстр за рулем раллийной машины, что не оставил мне шансов.

Чем мне нравится ралли? Тем, что каждый спецучасток является маленькой гонкой. В Формуле 1 наибольшее возбуждение испытываешь перед стартом и в момент старта. А тут у тебя те же самые ощущения восемь раз за день».

Спросили Йоса и о шансах на победу.

«Что касается моей цели на уик-энд, то главным является финишировать, – признался Ферстаппен-старший. – Я не думаю, что у меня проблемы с физической формой, но меня ждет длинный уик-энд. Понятно, что всегда хочется ехать на пределе, но надо суметь адаптироваться, потому, что я поеду после того, как по трассе пройдет 30 машин и понятия не имею, какими будут условия».

Дополнительная информация: Том Ховард

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